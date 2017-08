«Lo verás mañana. Estamos todos bien. No hay lesionados, estamos perfectos físicamente. Todos quieren jugar y eso es bueno, pero yo tengo que elegir. Cristiano está listo. Está muy bien. Ha tenido vacaciones, lleva cinco días aquí pero ha trabajado mucho en este tiempo y está listo para jugar con nosotros».

Así hablaba Zinedine Zidane en rueda de prensa cuando ha sido cuestionado por su plan para mañana y la posible alineación que sacará ante el FC Barcelona en la ida de la Supercopa de España. El entrenador del Real Madrid no ha confirmado si Cristiano Ronado será titular pero ha avanzado que jugará en el Camp Nou.

También se ha referido a la ausencia de Neymar en las filas del eterno rival: «No lo sé. El que juegue también lo hará bien. No lo hará como Neymar, porque Neymar es Neymar y es muy bueno, pero el que juegue lo hará perfecto para el Barcelona. No hay muchos jugadores como Neymar».

Por otro lado, ha asegurado que prefiere una Supercopa a partido único, y tras afirmar que cree que él valdría poco actualmente en el mercado de fichajes, se ha referido a Isco: «Puede ser compatible con la BBC. Luego hay que administrar un poco el resto, pero se puede. No puedo hacer muchas cosas, veremos cómo voy a jugar mañana».

También se ha referido a su renovación con el club merengue, la cual ha confirmado: «No tengo cláusula de rescisión. No me interesa ni a mí ni al club. Lo que yo tengo con este club no es una cuestión de dinero. Estoy contento aquí. Estoy contento de seguir vinculado al club, pero eso no significa nada. Dentro de un año puedes no estar aquí. El Madrid y yo nunca vamos a discutir».

Y para terminar ha sido cuestionado sobre las opciones de que su escuadra se refuerce en el mercado con alguna incorporación más: «¿El mercado? Hasta el 31 puede pasar de todo pero estoy contento con lo que tengo».