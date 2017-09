Florentino Pérez pasó anoche por los micrófonos de la Cadena SER y dio cumplida respuesta a todos los temas que han marcado el paso del Real Madrid por el último mercado estival. Entre ellos figuraba, cómo no, la posible marcha de Cristiano Ronaldo, jugador que llegó a plantearse un cambio de aires tras ser acusado de fraude fiscal por la Hacienda española.

«Yo no sé lo que pasó. Ahí salió una información de A Bola... Como no había temas de conversación en verano pues se excedió el tema. Él estaba enfadado por el tema fiscal, pero no me llegó que se quisiera marchar. Él ha dicho que está muy contento aquí. Todo quedó en el olvido, él se fue de vacaciones... Esto es una discusión absurda... La información que tengo es que no ha habido nada de Cristiano que pueda constituir delito. Todos tienen la obligación de pagar a Hacienda, pero Cristiano vino con la misma estructura que tenía en Inglaterra. Y no ha ocultado nada, así que no hay delito. A veces cuando cambias de país hay otros criterios, pero ya veremos. Será un tema largo, habrá tiempo de ver qué ha pasado. Lo que pasa es que Cristiano es el mejor jugador del mundo y todo tiene gran trascendencia», explicó

Igualmente, el presidente blanco se refirió a la delicada situación de Gareth Bale, futbolista que fue fuertemente vinculado con el Manchester United y que se llevó una importante pitada en el último compromiso disputado en el Santiago Bernabéu. «Bale es uno de los grandes jugadores que tenemos y estamos muy contentos con él. No ha habido ofertas por él y Mourinho lo que dijo lo dijo de manera simpática. Ahora todos son intransferibles y hasta dentro un año veremos qué pasa. Yo no sé lo que pasará el año que viene, como no lo sabe nadie. Ha ganado muchos títulos, ha contribuido en dos o tres finales de la Champions, en una Copa en Valencia... Ha tenido un protagonismo importante. El año pasado tuvo una lesión importante en los tendones, que fue una fatalidad. El problema ahora es que meterse con Bale es un deporte. No sé si por meterse con Bale o conmigo», indicó.

Como cabía esperar, el mandatario también fue cuestionado por el futuro de los dos referentes merengues en este inicio de curso, el malagueño Isco y el balear Marco Asensio. «Isco vino aquí muy jovencito y no ha hecho más que mejorar. Lo que pensábamos que íbamos a llegar a ser lo está siendo. Su renovación la vamos a anunciar en breve, en los próximos días. Su renovación está cerrada. Si hubiera hecho caso a los que hace dos años decían que había que vender a Isco, ahora tendríamos una desgracia. ¿Asensio? No me acuerdo de su cláusula, pero no se iría del Real Madrid ni aunque tuviera una cláusula de 10 millones, por es muy feliz aquí. Es un grandísimo jugador. Mete unos golazos impresionantes, pero en los entrenamientos también. Está perfectamente atado en el Real Madrid y él está muy feliz aquí», aseveró.

Kylian Mbappé, Neymar, Leo Messi, David de Gea...

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el relativo a la posible contratación de Kylian Mbappé y Neymar, jugadores que finalmente han acabado recalando en el París Saint-Germain. «El optó por el PSG porque nació en París. Hablamos, pero no sé si era el momento de traerlo ahora y perturbar el ambiente del vestuario... Al final se produjo algo normal, que Mbappé es de París y le quiso el PSG... ¿Neymar? No sabía nada... Hay clubes que pueden pagar ese dinero. Si lo paga el PSG es que lo vale. Es un gran jugador, qué duda cabe (...) No puedo predecir el futuro, pero sé que tenemos un equipazo. Estamos en el mejor de los mundos con el equipo que tenemos, como para pensar en otras cosas», relató.

- ¿Una foto presentando a Neymar y a Mbappé?

- Este año no

https://t.co/AF6Q84MR1X #FlorentinoConManu — El Larguero (@ellarguero) 7 de septiembre de 2017

A quien sí descartó Pérez de cara al futuro fue a un Leo Messi al que considera ya inalcanzable para la entidad. «Si hubiera estado en mi primera etapa, igual habría intentado ficharle. porque buscábamos ese tipo de jugadores. Pero ahora no, porque está muy arraigado en Barcelona», aseguró.

Y de entre los otros muchos temas abordados, destacamos también la reacción del dirigente a las preguntas relacionadas con el posible cambio de inquilino en la portería blanca y con el reciente fichaje de Theo Hernández. «Hubo un momento en el que queríamos fichar a De Gea, pero el destino hizo que no pudo ser. Teníamos un gran portero que es Keylor Navas, que está muy integrado con el entrenador y la plantilla y ahora no hay necesidad de cambiar. El ambiente con Keylor es muy bueno. Y Zidane dijo que no tocara nada, portero y cualquier otro. No quería ni otro portero ni otro delantero. Y en el tema deportivo es el que manda ¿Theo Hernández? Theo se iba a ir a un equipo extranjero y al final se vino al Madrid. Pagamos más de la cláusula porque el Atleti es un club amigo y vecino y a los dos partes nos pareció bien», concluyó.