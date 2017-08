El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar antes del partido que mañana enfrenta a los blancos ante un combinado de estrellas de la MLS y que pondrá punto y final a la gira norteamericana de esta escuadra. El francés ha sido cuestionado por Cristiano Ronaldo y su situación.

«Si hubiera hablado también habría comentarios. Lo importante es lo que me dijo a mí. Él está de vacaciones y está tranquilo. El día 5 estará con nosotros y ya está, espero que después de ese día se acabe este tema. No creo que estas cosas le perjudiquen. Está contento porque ya pasó. Ahora está tranquilo por el tema del fútbol, él quiere jugar y estar con nosotros el día 5», afirmó el francés.

También se ha referido a Gareth Bale, que hoy no ha completado el entrenamiento: «Lo veo bien. Ha tenido una lesión muy larga y la pretemporada que ha hecho desde el inicio ha sido buena para él. No me preocupa el rendimiento porque el equipo entero ha tenido partes buenas y partes peores».

Por otro lado ha hablado el francés sobre las derrotas de su escuadra en pretemporada: «Tenemos que hacer un buen partido y podamos logar una victoria, perno es lo más importante. Lo importante es que acabemos bien y no tengamos lesiones. Luego tendremos poco tiempo para preparar el partido oficial del día 8, pero yo creo que después de estos cuatro partidos vamos a terminar muy bien físicamente».