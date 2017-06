«Cristiano tiene contrato con el Real Madrid y estamos encantados con él. Lo que sabemos es que parece ser que a un compañero de selección le dijo que estaba molesto y que se quería ir. Yo no he hablado con él ni le doy la importancia que se le da. Lo único que hay que hacer es esperar. Está enfadado seguro, porque es una persona íntegra y cumplidora con todas sus obligaciones. Hay mucha gente que le ha querido hacer daño, pero estoy convencido de que va a seguir».

Éste es el tranquilizador mensaje que durante las últimas horas ha enviado Florentino Pérez a los seguidores del Real Madrid. El presidente blanco es consciente de que el portugués Cristiano Ronaldo está sumamente molesto por las acusaciones de fraude fiscal, pero también tiene claro que su futuro sigue pasando por permanecer vinculado a la entidad merengue.

El dirigente realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a esRadio en la que también analizó el posible desembarco del cotizado Kylian Mbappé (AS Mónaco). «No hay que olvidar lo que pasó con Pogba. También se decía que había que ficharlo. Mbappé es muy joven y muy buen jugador. A mí me gustan todos los buenos jugadores, pero las plantillas son de 24 y sólo juegan 11. Hay muchos buenos jugadores que me gustaban y no han tenido sitio (...) Zidane tiene un acercamiento con el jugador desde hace varios años, porque lo ha seguido, como pasó con Varane. Pero con 18 años pocos futbolistas juegan en el Real Madrid. Hay que tener paciencia. Si traemos a Mbappé, ¿quién sale?», explicó.

Igualmente, el mandatario se refirió al posible desembarco de Theo Hernández, Sandro Ramírez y Dani Ceballos, futbolistas fuertemente vinculado con el combinado merengue. «Con Theo estamos hablando con el Atlético y esperamos llegar a un acuerdo pronto. ¿Ceballos? Tenemos una estrategia deportiva muy orientada a los jóvenes, aunque no todos acaban jugando aquí. ¿Acuerdo con Sandro? Primera noticia que tengo», aseveró.

Además de confirmar que ya están trabajando en la renovación de Zinedine Zidane y de casi garantizar que Marcos Llorente permanecerá en la primera plantilla -«Yo creo que Llorente se quedará con nosotros, pero la decisión es del entrenador», indicó-, el directivo insistió en que, hasta ahora, no han recibido propuesta alguna por el delantero Álvaro Morata. «Creo que no hay negociaciones con el United y no es verdad que haya un acuerdo. No ha acabado junio y hasta el 31 de agosto hay tiempo. Haremos lo que sea mejor, pero el Madrid no es vendedor», concluyó.