Juan C. Navarro

Desde que recaló en el Tottenham y comenzó a dar muestras de su considerable talento, el joven Dele Alli (20 años) ha ocupado un puesto preferente en la agenda del Real Madrid. Los blancos creen que, si continúa su progresión, el inglés se convertirá en uno de los centrocampistas más determinantes del panorama europeo y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre con él para así poder lanzar una ofensiva en el instante oportuno.

Según relata el Daily Mirror, ese momento podría llegar el próximo verano. Los merengues acaban de ver como el TAS limitaba la sanción impuesta por la FIFA a solo una edición del mercado para inscribir jugadores (el actual mercado de invierno) y están decididos a aprovechar el periodo estival de traspasos para dar un nuevo impulso a su plantilla.

Consciente de que sacar a este jugador de White Hart Lane no será una tarea sencilla (Mauricio Pochettino llegó a tasarle en unos 58 M€), la directiva no descarta plantear una oferta que incluya el traspaso del malagueño Isco, un futbolista que siempre ha resultado del agrado de los spurs y que, en caso de no acumular demasiados minutos en lo que resta de curso, estaría abierto a cambiar de aires al término de la temporada. Igualmente, los de Concha Espina tampoco descartan que sea el colombiano James Rodríguez quien abandone el club en verano y deje una importante cantidad de dinero con la que, posteriormente, afrontar este fichaje.

Por cierto, el diario inglés recuerda que Alli podría convertirse en el tercer gran jugador del combinado londinense que sucumbe al encanto del conjunto madrileño. Con anterioridad fueron ya el croata Luka Modric y el galés Gareth Bale quienes hicieron las maletas y se decidieron a iniciar una nueva aventura en la capital de España.