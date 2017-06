«Por supuesto, si el Madrid hace una oferta, yo la consideraría». Apenas unas horas después de realizar esta declaración, en la que se mostraba abierto a aterrizar en el Real Madrid, el belga Eden Hazard sufría una inoportuna fractura en su tobillo derecho que le mantendrá al menos ocho semanas en el dique seco.

Aunque el futbolista no debería tener problemas para estar a punto antes de que empiece el nuevo curso, lo cierto es que este contratiempo podría marcar un futuro que, ahora mismo, parece moverse entre permanecer vinculado al Chelsea o iniciar una nueva aventura en el combinado de Chamartín.

«Estoy deseando ganar títulos. Sería muy bueno tener el objetivo de ganar la Champions League. El Chelsea también tiene como objetivo ganar la Champions. Sinceramente, no sé qué va a pasar. Sólo sé que todavía tengo un contrato con el Chelsea por tres temporadas y que acabamos de tener una increíble campaña 2016-17. Queremos seguir por este camino y también en la Champions. Me siento muy bien en el Chelsea, pero nunca se sabe qué va a pasar», reconoció el futbolista en su última comparecencia pública.

Autor de una notable temporada, Hazard siempre ha resultado del completo agrado de un Zinedine Zidane que, tras conducir a los suyos hasta el duodécimo título de Champions League de la historia merengue, seguramente será escuchado muy atentamente por los dirigentes de la entidad. Eso sí, a pesar de la lesión, el fichaje de este talentoso futbolista no será ni sencillo ni barato...

Update | Medical imaging showed that @hazardeden10 has a fracture in his right ankle #belcze #estbel #roadtorussia

— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 4 de junio de 2017