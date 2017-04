Theo Hernández se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del mercado de fichajes en nuestro país. Las buenas prestaciones que el joven francés está ofreciendo en el lateral zurdo de un Alavés, donde está cedido por el Atlético de Madrid, ha provocado que varios de los conjuntos más importantes de Europa le hayan convertido en uno de los grandes nombres a seguir con vistas al futuro.

Uno de los primeros equipos que ha aparecido en escena ha sido el Real Madrid, que según publicó el diario Marca la pasada semana estaba dispuesto incluso a poner sobre la mesa los 24 M€ que figuran en su cláusula de rescisión para llevarse el gato al agua. Mientras tanto, ayer el diario As señalaba que el FC Barcelona estaba dispuesto a igualar la oferta de su máximo rival a fin de hacerse con los servicios de este futbolista de 19 años.

Sin embargo, y pese a que desde algunos sectores se afirma que el jugador ya tiene claro donde jugará la próxima temporada, por el momento no es así. Esto es precisamente lo que ha confirmado el agente del futbolista Manuel García Quilón, que en contacto con Fichajes.com ha destacado que pese al interés de las distintas escuadras aún no hay nada. «Es verdad que varios equipos le siguen, pero por el momento nosotros no hemos decidido nada».

Sí que queda claro, de cualquier modo, que los planes del jugador son los de seguir en España. Y es que a la hora de responder a la hipótesis que llevaría a Theo Hernández a Francia para jugar en el Olympique de Marsella, Quilón apuntó que «No, él quiere continuar en España». Parece, por tanto, que el abanico de posibilidades se va reduciendo.