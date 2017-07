Tras convertir su llegada en una auténtica prioridad ya el pasado verano y no lograr su incorporación, el Atlético de Madrid volverá a la carga con el claro objetivo de hacerse con los servicios del delantero Diego Costa. De este modo, el que ya fuera su futbolista es la opción que ahora mismo más seduce a la dirección deportiva.

La escuadra entrenada por Diego Pablo Simeone quiere aprovechar que el futbolista no entra en los planes de Antonio Conte para el Chelsea de cara a la temporada que viene y según destaca el diario As ya se ha lanzado definitivamente por el fichaje. Pese a que los nuevos fichajes que hagan los rojiblancos no podrán jugar debido a la sanción de la FIFA, esto no será obstáculo para que el Atlético de Madrid sume nuevos fichajes.

Según destaca la información publicada por el diario As, los planes del Atlético de Madrid pasan por cerrar el fichaje del internacional español y que éste se quede entrenando en el club hasta que se abra el mercado invernal. Desde el seno del equipo madrileño no se considera una buena posibilidad el que el jugador permanezca cedido en China o Brasil hasta enero. Tampoco en un equipo español de menor categoría.

Además, la fuente antes citada apunta que desde el cuerpo técnico se valora muy positivamente que los actuales delanteros del Atlético de Madrid (Griezmann, Torres, Gameiro) puedan tener al lado a un futbolista como es el de Largarto, pues dada la competencia interna que generaría mejoraría a su compañeros.