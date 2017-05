Juan C. Navarro

La próxima temporada, la elástica con el número 10 podría recaer en unos hombros muy diferentes a los de James Rodríguez. El colombiano viene ofreciendo un rendimiento más que destacable en los últimos partidos, pero el hecho de que Zinedine Zidane suela condenarle al banquillo en los choques verdaderamente importantes ha terminado por colmar la paciencia de un futbolista que no quiere seguir viviendo en el segundo plano.

«La semana pasada en Valdebebas se produjo una reunión entre Florentino y James. Se vieron allí y hablaron del futuro. Tienen una gran relación. James se dirigió al presidente y le preguntó si iba a seguir Zidane y el presidente le dijo que sí. La contestación del jugador fue una sentencia, si sigue Zidane yo me voy», relató el periodista Eduardo Inda durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones.

Aunque no quiere dar salida a un jugador por el que realizó una apuesta cuantiosa (nada menos que 80 M€), la directiva entiende que si el mediapunta se mantiene firme en esta postura su venta resultará inevitable. «Mendes ya está buscándole equipo a James en la Premier. Podría ir en el lote con Morata si se va al Chelsea o podría ser moneda de cambio con De Gea», añadió el tertuliano.

La marcha de James podría resultar decisiva para que el club blanco complete un fichaje largamente anhelado por Zizou, el del belga Eden Hazard (Chelsea). Según cuenta Ok Diario, si el ex del Mónaco termina cambiando aires, la entidad madridista se lanzará a por este futbolista al que se inscribiría el próximo curso con, precisamente, el número 10 que dejará libre el cafetero y que en un pasado no muy reciente ya han vestido otros fichajes con un rendimiento tan desigual como Robinho, Wesley Sneijder, Lass Diarra o Mesut Özil.