Ayer mismo, el portal OK Diario publicaba una información en la que se daba a conocer la identidad de un futbolista que había logrado encandilar a Zinedine Zidane, el mediapunta galo Nabil Fekir (23 años). Para dar mayor empaque a su noticia, y al supuesto y creciente interés blanco, el digital recogía unas declaraciones del técnico del Real Madrid en las que mostraba abiertamente su admiración por el futbolista. «Es impresionante verle jugar, tiene un golpeo de balón monumental y se le ve mucha personalidad. Técnicamente me impresiona», aseguraba Zizou en 2015, cuando aún era técnico del Castilla.

En las últimas horas, la citada fuente ha avanzado en la misma dirección al señalar que el jugador también es un confeso seguidor del actual entrenador del cuadro merengue, tal y como ya evidenció durante el pasado curso durante una entrevista concedida a la televisión de su país. «Si me llama Zizou, me voy encantado mañana mismo. Nunca le diría que no. El Olympique de Lyon es un gran club, pero mi objetivo es crecer más y llegar a lo más alto (...) Creo que Zidane es un gran entrenador. Muchos le criticaron después de lo que pasó en el primer partido ante el Wolfsburgo en la Liga de Campeones, pero dejó ya todo eso en el pasado. También le discutían como jugador y es uno de los mejores franceses que jamás haya existido», aseveró.

A juicio de este medio, esta admiración mutua podría resultar decisiva para que el actual futbolista del Olympique de Lyon termine recalando en el Santiago Bernabéu el próximo verano. Es cierto que la posición de mediapunta está convenientemente cubierta en estos momentos, pero también resulta evidente que ni el colombiano James Rodríguez ni el malagueño Isco tienen garantizada su permanencia en el club el curso que viene y que, llegado el caso, Fekir podría ser una alternativa asequible y de garantías.

Forjado en la cantera del cuadro lionés, el versátil atacante (puede también jugar acostado a ambas bandas) se estrenó con la primera plantilla en la temporada 2013-2014 y desde entonces ha experimentado una constante progresión que, pese a verse frenada por una grave lesión la pasada campaña (de la que ya está plenamente recuperado), se ha traducido en 72 partidos de Ligue 1 y 22 goles y en otros 7 choques (1 tanto) con la Selección de Francia absoluta.