El FC Barcelona ha decidido acelerar en las últimas horas sus movimientos en el mercado de fichajes, con el objetivo de cerrar cuanto antes la primera llegada tras la fuga de Neymar. Y el elegido será finalmente Ousmane Dembélé, al menos según lo que acaba de desvelar Le Parisien.

Este medio habla desde hace unos minutos de un acuerdo entre el conjunto azulgrana y el Borussia de Dortmund, por nada menos que 130 M€. Una cantidad de la cual alrededor de 30 M€ irían a parar al Rennes, que se aseguró el 25% de un futuro traspaso. Ese es uno de los motivos de que el traspaso sea tan caro.

El diario L’Equipe también confirma que las negociaciones están cerca de culminar y el fichaje debería cerrarse en las próximas horas. También se afirma que el jugador firmará por 5 temporadas a razón de 10 M€ en cada una de ellas. Y por si fuera poco el galo no se ha presentado al entrenamiento de hoy.

Esto lo acaba de confirmar Peter Bosz, su entrenador, en rueda de prensa: «Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos localizarle, pero no pudimos».