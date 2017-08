Parece que por mucho que Xavi Hernández haya abogado por el fichaje de Jean Michaël Seri en las últimas horas, el refuerzo del FC Barcelona para la medula no será el marfileño. Al menos de momento, porque el Daily Mail acaba de asegurar esta tarde que el elegido es finamente Paulinho.

El brasileño había quedado aparcado en los últimos días tras la salida de Neymar, de manera que el foco mediático se ha centrado principalmente en Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. Pero parece ser que el jugador de 29 años llegará antes para apuntalar la medular.

El precio del futbolista será de 40 M€, de modo que el cuadro culé va a cumplir con las exigencias del Guangzhou Evergrande, que lleva semanas pidiendo esa cantidad. Una cifra con la que el conjunto azulgrana cumplirá con uno de los deseos de su entrenador, que era mejorar la medular.

Otra cuestión ya es si era el fichaje idóneo o no, por edad, precio y sobre todo porque lleva un tiempo en un campeonato menor como China. En cualquier caso, Sergio Busquets podrá tener al fin un suplente de sus mismas condiciones en la plantilla.

BREAKING NEWS: Barcelona have signed Paulinho from Guangzhou Evergrande for £36.5m https://t.co/5zlZnMfiFV pic.twitter.com/xTxIEae4PM

— MailOnline Sport (@MailSport) 12 de agosto de 2017