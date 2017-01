El FC Barcelona andaba pendiente en este mercado de invierno solamente de una cosa y es si podía reforzar el lateral diestro. Como muchos medios indican que Joao Cancelo estaría atado para el verano, las opciones del cuadro culé pasaban por reclutar al veterano Darijo Srna.

Al acabar su contrato con el Shakhtar Donetsk en junio, el croata de 34 años era el favorito para recalar en el cuadro culé y apuntalar una demarcación que esta campaña está dando problemas a Luis Enrique. Llegaría a un bajo coste y aportaría experiencia a la zaga azulgrana.

Pero ya no será así, porque el balcánico ha decidido seguir en Ucrania. «Estoy contento con mi decisión. He escuchado a mi corazón y me llevó a quedarme en el Shakhtar. Tomé la decisión correcta», ha explicado el carrilero en declaraciones a Football TV en Ucrania.

Por otro lado ha sido cuestionado el jugador acerca del interés que el combinado azulgrana mostró por él: «No voy a hacer ningún comentario sobre esto porque es poco profesional. Lo más importante es lo que decidí y quiero permanecer en el Shakhtar».