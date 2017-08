Todo el mundo está pendiente de los siguientes movimientos del FC Barcelona en el mercado de fichajes, porque se espera que la escuadra catalana certifique en breve algún nuevo fichaje con el dinero de Neymar. Por eso en las últimas horas conocíamos que los directivos Óscar Grau y Raül Sanllehí habían viajado a Alemania e Inglaterra.

El motivo no era otro que acercar los fichajes de Ousmane Debmbélé y Philippe Coutinho a la entidad catalana. De los dos, el francés parecía el más lejano, de ahí que el diario As apunte esta tarde que el conjunto azulgrana tiene a Ángel Di María en la recámara. De hecho Sport asegura que la escuadra teutona pide nada menos que 150 M€ por el atacante, precio que los catalanes no quieren por ahora pagar.

Pero pude ser que no necesite fichar el club culé al futbolista del PSG, porque según Sport el propio Dembélé habría borrado de sus perfiles en las redes sociales su descripción de sí mismo como jugador del equipo alemán. Una pista más que significativa…

Por otro lado, en cuanto al brasileño, medios como ESPN hablan ya de un principio de acuerdo por 120 M€, mientras que el jugador habría dicho a Jürgen Klopp que quiere marcharse, habiéndose plantado en su postura ante el entrenador teutón.