Nelson Semedo ya posa como nuevo jugador del FC Barcelona. El carrilero de 23 años acaba de ser presentado esta misma tarde por parte del cuadro culé, que tras firmar su contrato ha realizado esta puesta de largo ante los medios de comunicación, donde el jugador ha posado con la camiseta y ha pisado el césped del Camp Nou.

El presidente, Josep Maria Bartomeu, ha sido el que ha tomado primero la palabra y ha desvelado las cifras de la operación: «Gracias por aceptar este reto, que es jugar en nuestro equipo. También agradecer al Benfica para ayudarnos a que Nelson haya venido al Barça. Hemos pagado 30 M€ por él al Benfica, más unos variables que irán en función del rendimiento deportivo del jugador».

El jugador también ha pronunciado sus primeras palabras como culé nada más firmar su contrato: «Quiero agradecer a todas las personas que han estado implicadas en este traspaso. Para mí es un honor ser jugador del Barça. Me dejaré cada gota de sudor por defenderla».

Rueda de prensa

Posteriormente ha acudido a sala de prensa junto a Robert Fernández, director deportivo azulgrana. El luso se ha mantenido en su misma línea de agradecimiento e ilusión ante el nuevo reto que comienza ahora en su carrera deportiva, y se ha definido como futbolista.

«Quiero agradecerle al Barça esta oportunidad y confianza. Daré todo por este club, que me ha encantado. Es un club muy grande, es algo que ya sabía pero hoy he podido comprobar. Además Barcelona es una ciudad que me encanta y tengo muchas ganas de conocerla. Creo que soy un jugador que no da balón por perdido. El partido acaba cuando el árbitro pita. Haré todo lo que esté en mi poder para poder merecer esta camiseta. Empecé mi carrera como lateral e intento aprender un poco de todos mis compañeros siempre. Intentar tomar sus mejores cualidades y adaptarlas a mi posición», indicó el zaguero.

Por otro lado el director deportivo ha sido cuestionado sobre si el luso era la primera opción: «No me gusta esta expresión. Siempre hemos tenido el nombre de Nélson sobre la mesa. Creemos que tendrá una adaptación muy rápida. Hemos tenido otros jugadores en mente pero finalmente hemos decidido que era el que necesitábamos. Hay muchos jugadores. Han salido muchos nombres. Nosotros siempre hemos sabido lo que queríamos. Es un jugador con mucho futuro, es joven, con experiencia... Hemos hecho un seguimiento y creemos que es un jugador que puede ayudarnos. Además su adaptación será muy buena».

También ha hablado del futuro de Aleix Vidal: «Estamos contentos con Aleix. Tuvo una desgracia importante cuando estaba en un momento fantástico. Tenemos mucha ilusión en que esté en muy buenas condiciones. Al final, lo que necesitamos es presencia».

Por otro lado se ha referido a las dificultades de su club para fichar: «La información hoy en día es muy fácil de obtener. Cuando vas a por un jugador joven que está jugando la Champions, sabes cuál es el mercado, sabes el precio. En el mercado hay muchos equipos que buscan un jugador como tú. Este año la posición de lateral derecho es una muy buscada y es algo complicado. En el tema de Nélson se hizo el trabajo hace tiempo y eso nos ha llevado a una situación favorable».

Por otro lado, Fernández no ha descartado más fichajes: «Estamos pendientes y sabemos lo que queremos, las posiciones que tenemos que mejorar. Seguimos trabajando. Estamos en el buen camino. Si sale una buena operación para el club, estaremos ahí».