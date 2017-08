Juan C. Navarro

Aunque aún nos encontramos inmersos en un mercado estival que está resultando sin duda frenético para el FC Barcelona, el cuadro catalán ya ha comenzado a valorar el fichaje de un jugador que se incoporaría a la disciplina azulgrana justo dentro de un año, el alemán Leon Goretzka (22 años).

Tal y como cuenta Mundo Deportivo, el centrocampista resulta del completo agrado de la secretaría técnica. De hecho, dos de sus máximos representantes, Robert Fernández y Urbano Ortega, han viajado recientemente hasta el país germano para seguir sus evoluciones en los primeros compases de la Bundesliga y constatar que su talento está a a la altura de las necesidades del club catalán.

Además de por esas evidentes cualidades físicas y técnicas, el futbolista resulta muy interesante por el hecho de acabar contrato con el Schalke 04 el próximo verano y no tener intención alguna de renovarlo. «El contrato de Goretzka con el Schalke vence el 30 de junio de 2018, un aspecto que en la entidad azulgrana se considera determinante para no perderle la pista. Durante toda la temporada se le hará un seguimiento detallado aunque el trabajo no se quedará ahí. De hecho, ya ha empezado con los contactos con su representante, que estuvo en Barcelona la semana pasada», explica el rotativo.

Lógicamente, el Barça no es el único club que quiere aprovecharse de esta situación. El gran dominador del fútbol teutón, el Bayern Múnich, también le sigue la pista y espera repetir con el internacional la misma fórmula que en el pasado ya le sirvió para reclutar sin coste alguno a futbolistas de la talla de Robert Lewandowski Sebastian Rode o Sebastian Rudy.