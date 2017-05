Juan C. Navarro

«Tengo 3 años de contrato y no pienso en irme del Madrid. No voy a parar de luchar. Mi objetivo está claro, voy a seguir trabajando para comerme a todo lo que venga». Tras la conquista del título de Liga, el costarricense Keylor Navas compareció ante los medios de comunicación y dejó claro que no tiene intención de abandonar la disciplina del Real Madrid.

El arquero, que siempre ha mostrado un enorme compromiso con la causa, ha firmado un final de temporada sobresaliente y se siente más legitimado que nunca para continuar vinculado a una escuadra en la que, además, cuenta con el total apoyo de sus compañeros.

El problema para el tico es que en la planta noble del Santiago Bernabéu tienen otros planes muy distintos. Aunque valoran su extraordinario apretón final, los dirigentes creen que Navas es un portero demasiado irregular y que el futuro de la meta pasa por reclutar a un David de Gea (Manchester United) que ya ha dado el visto bueno a su desembarco en la Casa Blanca. «El Real Madrid ya ha llegado un acuerdo con David de Gea», volvió a reconocer anoche el periodista Eduardo Inda.

El desembarco del toledano, por una cantidad que bien podría rondar los 70 M€, implicaría la marcha del ex del Levante quien, lógicamente, cuenta ya con un buen número de pretendientes, entre los que ahora mismo destacaría el Manchester City. «Keylor Navas tiene una oferta de uno de los clubes más ricos del mundo. Tiene una oferta de Pep Guardiola y del Manchester City. Guardiola no confía en Bravo ni en Hart y el primero en su lista es Keylor Navas. El segundo es Bernd Leno, pero el primero con gran diferencia sobre el resto es Keylor Navas», indicó el director de OK Diario durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones.