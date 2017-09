Vaya por delante que si hay algo voluble e imprevisible en nuestros días es el fútbol. Quizás el FC Barcelona logra enlazar ahora una serie de buenos resultados que acaban con títulos a final de temporada y se olvida todo lo sucedido. Capacidad y jugadores tiene Ernesto Valverde para ello. Pero a día de hoy no podemos negar que este mercado estival que ha terminado ha sacado al descubierto todas las carencias del conjunto azulgrana.

No es fácil concentrar todo lo sucedido este verano en pocas líneas y seguro que usted que nos ha seguido fielmente tiene ya una idea bien formada de lo ocurrido. Así que comenzaremos por el final, por lo que ocurría ayer cuando la entidad catalana se mostraba incapaz de cerrar los fichajes de Philippe Coutinho o Ángel Di María. También se especuló con Thomas Lemar, del Mónaco, si bien fueron el brasileño y el argentino los más cercanos.

El diario Mundo Deportivo, afín a la cuestionada directiva de Josep Maria Bartomeu, explica hoy que las altas de mandas de Liverpool y PSG frenaron sus llegadas. Los reds pedían 160 M€ y que llegara en enero, mientras por el Fideo los galos demandaban hasta 80 M€. Sea cierto o no, la verdad es que no podemos ceñirnos solamente a lo sucedido ayer para explicar el fracaso, pues ya se venía cocinando durante meses. En ese sentido, el otro rotativo deportivo catalán, Sport, se muestra hoy más crítico con el club y su incapacidad para resolver los problemas.

Mala planificación

En primer lugar por la planificación realizada desde una dirección deportiva en la que seguramente hay demasiados nombres y personas al cargo para las necesidades reales de la entidad. Se fracasó en los fichajes de Héctor Bellerín y Marco Verratti al principio del verano, y las llegadas de Nelson Semedo y Paulinho no han ilusionado.

Por otro lado apenas se ha aligerado la plantilla, con la excepción hecha ayer de la cesión de Munir al Deportivo Alavés, un jugador por el que hace semanas se pedían 20 M€. Tampoco han vendido a Arda Turan o a otros futbolistas que salvo sorpresa no van a tener un papel relevante esta campaña.

La operación salida también ha sido cuestionada y con motivos. No se ha concretado ninguna venta relevante con la excepción de la de Neymar, y se ha visto en todo momento a una directiva sobrepasada por los acontecimientos. Para ejemplo lo sucedido en el final de agosto con la gran demora en el fichaje de Dembélé y la incapacidad por cerrar un segundo refuerzo. Todo ello lo tendrán que explicar hoy Robert Fernández y Albert Soler en una esperada rueda de prensa al mediodía.

El terremoto Neymar

Aunque lo que de verdad ha sacudido los cimientos de la entidad este verano ha sido la salida de Neymar. Según las versiones oficiales los jugadores lo supieron antes que la directiva. Aun así pasaron dos semanas desde que se filtrara a la prensa hasta que se consumara su marcha al PSG.

En ese tiempo la dirección deportiva estuvo bloqueada y no logró anticipar ningún refuerzo, sabiendo que contaría con 222 M€ y que aligeraba la ficha más alta del equipo. Por mucho que el brasileño fuera un futbolista importante, y se cuestionen los motivos de su decisión, el club no ha estado a la altura y se ha mostrado vulnerable, hasta el punto de tener una dependencia excesiva de sus estrellas.

Por si fuera poco todo ha acabado con demandas, cruce de declaraciones, el famoso motín de Instagram… Una imagen cada día peor, un vestuario claramente en contra de la directiva y un entrenador en medio del fuego cruzado que no sabía los jugadores que tendrá. Será importante sin duda el papel de Ernesto Valverde, ya no tanto por si debe posicionarse o no sino porque su deber será aislar de todo al vestuario para que se centre solamente en el juego.

Un futuro poco alentador

Además todo esto ha coincidido en el tiempo con un Real Madrid que fue claramente superior en la Supercopa de España y cuenta con una plantilla más amplia, joven y de calidad sobre el papel. El cuadro blanco es ahora mismo el rival a batir y no parece que el conjunto azulgrana tenga un proyecto que pueda estar a la altura, ni mucho menos.

Por otro lado se espera la renovación de Lionel Messi, que se anunció en julio pero no ha firmado, y que tiene en vilo a un club donde ha habido declaraciones contradictorias de sus dirigentes al respecto. Como también las hemos visto en otros asuntos este verano, ya fuera con la salida de Neymar o la promesa de otros fichajes.

Además hay prevista una moción de censura contra la directiva, que ayer reaccionaba a la misma con un comunicado aclaratorio. Justo cuando todas las miradas estaban pendientes de los posibles fichajes por cierto.

El Club hace las siguientes consideraciones respecto a la solicitud de voto de censura https://t.co/WrG00xtrrR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de septiembre de 2017

Por último, como aspectos que pueden ser positivos tenemos que Sergi Roberto se ha quedado y apunta a tener un papel relevante en el primer equipo como centrocampista. Y también el fichaje de Ousmane Dembélé, extremo francés de mucho futuro que ha llegado para suplirá Neymar y del que se esperan grandes cosas. El problema con su fichaje ha sido que es demasiado caro (105 M€ más variables que lo pueden disparar hasta 147 M€), aunque visto con perspectiva puede ser algo comprensible teniendo en cuenta que el movimiento del PSG con Neymar ha disparado los precios en este mercado hasta límites que nadie había previsto.