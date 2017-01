Nacido en Marbella pero internacional en todas las categorías inferiores de la selección escocesa, el atacante Jack Harper dijo adiós a la disciplina del Real Madrid en verano de 2015 después de haber formado parte de su cantera durante varios cursos. Su destino se encontró en las filas de un Brighton que se presentaba como la oportunidad perfecta para seguir creciendo.

Mediapunta potente y con llegada, el que fuera canterano blanco ha continuado durante año y medio su formación en tierras inglesas, sumando un total de 24 partidos de Premier League 2 (4 goles). Ahora, después de este periplo en tierras británicas, hace apenas unas horas se hacía oficial su regreso a España.

#BHAFC under-23 midfielder Jack Harper has joined Malaga for an undisclosed fee. More information at https://t.co/kuzPvOUaTb

— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 4 de enero de 2017