«Obviamente, Dani ha rechazado la oferta de renovación del Betis. Tiene un acuerdo con el Real Madrid y, en hora o días, firmará con su nuevo club. Estamos hablando con ellos, por lo que pronto tendremos novedades». De esta forma acaba de confirmar el presidente del Real Betis, Ángel Haro, lo que ya viene siendo un secreto a voces desde hace varios días: el adiós de Dani Ceballos.

El centrocampista, de apenas 20 años, abandonará la disciplina del cuadro verdiblanco para iniciar una nueva aventura en el Real Madrid, un conjunto que terminará abonando 18 M€ para hacerse con sus servicios (unos 3 M€ más de los que figura en su cláusula de rescisión. «En las próximas horas tendremos conocimiento de lo que ofrece el Real Madrid», indicó en este sentido un dirigente que no quiso confirmar lo ya publicado en los medios.

Eso sí, lo que si tiene muy claro el dirigente es que la marcha del internacional sub’21 no debe ser calificada como un fracaso de la directiva. Fracaso no, tú tienes un jugador, le haces un ofrecimiento y no lo acepta. «Un club paga la cláusula que tiene, e incluso más dinero, y no puedes hacer nada. Ningún jugador está por encima del Betis. Nadie, ni el presidente. La vida sigue y vendrá otro futbolista que lo sustituya», espetó.