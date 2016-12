Juan C. Navarro

«Estoy feliz aquí, pero quiero jugar más. Quiero estar siempre en Madrid, pero hay que pensar en todo y buscar salidas. Tengo ofertas y tengo siete días para pensar». Estas palabras de James Rodríguez, emitidas tras la disputa de la final del Mundial de Clubes (partido en el que no disputó ni un solo minuto), parecían vaticinar la casi inevitable marcha del jugador colombiano durante el inminente mercado invernal.

Pues bien, según explica el diario Marca, ni estas palabras del mediapunta ni el palpable hecho de que Zinedine Zidane apenas confíe en el futbolista resultarán suficientes para cambiar la postura del cuadro blanco. La directiva del Real Madrid no negociará la venta del ex del AS Mónaco en el mes de enero y remitirá a cualquier club interesado en su contratación a los desorbitados 500 M€ que figuran en su cláusula de rescisión.

En principio, la idea de los dirigentes merengues es conservar al jugador hasta el próximo 30 de junio. De esta forma, el cafetero aún contará con un interesante plazo para revertir la actual situación y justificar los 80 M€ que supuso su fichaje. Sólo un enfrentamiento directo con el técnico o alguna declaración más fuera de tono podrían cambiar este plan y forzar su salida en el mercado invernal, algo que en la planta noble del Santiago Bernabéu casi descartan.

Por cierto, en el diario As se han tomado la molestia de cuestionar a la afición madridista por el futuro de James y su veredicto ha sido muy claro. De las 25.000 personas que participaron en la encuesta, más del 70 por ciento se mostraron favorables a la venta del colombiano...