«Si juega mañana es porque está en los planes del entrenador y del club y porque en sus propios planes está continuar en el Madrid y no me lo planteo de ningún modo. Si no está en los planes y es verdad lo que escribís, que para la entrada de otro jugador Gareth estará en la puerta de salida... Si está en la puerta de salida intentaré esperarle y pelear con algún otro entrenador que le espere. Pero si jugara mañana es evidente que va a continuar».

Así hablaba ayer José Mourinho sobre Gareth Bale, jugador de un Real Madrid que hoy abre la pretemporada para enfrentarse al Manchester United en la Supercopa de Europa. El galés será uno de los focos de atención del partido, ya que los diablos rojos lo quieren y su salida ya no es una quimera.

De hecho este mediodía, el programa Jugones de la Sexta acaba de desvelar que para Florentino Pérez el atacante ya no es intransferible, condición que ostentaba desde su fichaje en el verano de 2013. Así que hoy todo el mundo estará pendiente de la alineación de Zinedine Zidane para ver si ofrece pistas con respecto a su futuro, porque si el galés no es titular las especulaciones se dispararán al máximo desde mañana.

En cualquier caso, el citado programa viene a confirmar una tendencia que se viene barruntando desde hace días en la prensa afín al club merengue, y es que la salida de Bale para dejar hueco a Kylian Mbappé puede ser una hipótesis más que real en los próximos días o semanas del mes de agosto.

Si volviera a la Premier League el club de Old Trafford sería el favorito para ficharlo, aunque el Tottenham también podría disponer de una oportunidad, según el Daily Mirror. Y es que en su venta en 2013 los spurs firmaron un derecho de tanteo mediante el cual tendrían una opción preferente igualando cualquier oferta que llegara por él.