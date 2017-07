El Real Madrid no ha ofrecido su mejor versión por tierras americanas. Un empate contra el Manchester United -perdieron en la tanda de penaltis-, una contundente derrota por 4-1 ante el Manchester City y una segunda derrota por 3-2 en el Clásico de Miami ante el FC Barcelona son todos los resultados que ha podido cosechar el conjunto merengue.

No obstante, poco importa, ya que no eran más que partidos amistosos que solo sirven para recuperar sensaciones y el tono físico, o para que los entrenadores prueben cosas nuevas o den oportunidades a los que menos minutos tienen. De hecho el Real Madrid confía en que llegará en unas condiciones óptimas al inicio de la temporada y de que levantará la Supercopa de España, que se disputa contra el FC Barcelona.

El propio Sergio Ramos, capitán del equipo, aseguró que «cuando hay un título de por medio todo es diferente y se está trabajando bien para estar listos el día 8». Y es cierto que cuando el Real Madrid siente que se está disputando una final, por norma general saca lo mejor de sí. Ese es el mismo sentir que tiene el vestuario. «Vamos a llegar bien. Esto no hay que darle más importancia de la que tiene», eran las palabras que salían del vestuario tras la derrota ante el FC Barcelona.

Parece que ni el peso de haber perdido ante el eterno rival hace dudar a los chicos de Zinedine Zidane. Tampoco el hecho de que el FC Barcelona haya marcado 3 goles y demostrado estar a un buen nivel, con un Leo Messi que no parece entender de amistosos y volvió a demostrar el gran nivel que le coloca en el podio de los mejores de todos los tiempos. Como aliciente para el Real Madrid está la marcha de Neymar. Se prevé que el futbolista brasileño ya no pertenezca al conjunto catalán cuando llegue la Supercopa y saben que es una baja sensible. Incluso Sergio Ramos expresó sus deseos de que esa fuese la última vez que se enfrentaba a Neymar vestido de blaugrana.