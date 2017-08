Tras el contundente resultado de la ida (1-3), el Real Madrid llegaba en estado de gracia a la vuelta de esta Suepercopa de España, en la que lo único que empañaba el ánimo del aficionado merengue era la polémica arbitral. Tenía en su mano el título Zinedine Zidane y se notó desde la alineación, en la que prescindió nada menos que de Casemiro, Isco y Gareth Bale. Y nada más comenzar el encuentro entendimos por qué. Mientras tanto, Ernesto Valverde también realizó cambios, apostando por un 3-5-2 con Sergi Roberto, Javier Mascherano y André Gomes como novedades en el FC Barcelona.

Como decíamos antes, ese estado de gracia de los blancos se notó desde el inicio porque los locales apretaron saliendo a una presión alta que asfixiaba la salida del balón de los culés. Aunque apenas había comenzado el duelo cuando Marco Asensio se inventó otro golazo con la zurda, desde fuera del área y de nuevo a la escuadra de Ter Stegen. Golpe anímico para la pretendida remontada de los catalanes y una muestra más de que este jugador ha llegado para triunfar, ser titular y suceder a Luis Suárez (el gallego) como segundo Balón de Oro del fútbol español. Al tiempo. El caso es que en ese primer tramo no le duraba el balón a los de Ernesto Valverde, que hasta el minuto 15 apenas asomaron por el área de Keylor Navas. En los 10 minutos siguientes gozaron de varias oportunidades, pero sin inquietar demasiado al meta costarricense.

El Real Madrid, aguardaba su momento tras haber bajado la intensidad en la presión, y este llegaría en el tramo final de la primera parte. Fue entonces cuando los madrileños comenzaron a llevar de nuevo peligro por las bandas, aprovechando el agujero que tienen los azulgranas en la derecha y con un sensacional Lucas Vázquez por el otro flanco. El gallego estuvo a punto de marcar al enviar un balón al palo, pero sería poco después Karim Benzema el que ampliara distancias. Se confirmaba la superioridad de los locales, que bien podían haberse marchado al descanso con un marcador más abultado. No se recordaba en los últimos años una superioridad del conjunto merengue tan grande sobre el FC Barcelona. Y quedaba toda la segunda mitad...

Segunda parte de trámite

Pero el segundo acto no tuvo tanta historia. El Real Madrid siguió con su plan de presión alta al principio y Ernesto Valverde tardó en decidirse por hacer cambios, quizás para evitar ese temido resultado más abultado. Sabe el nuevo entrenador culé que la temporada acaba de comenzar y no quería un varapalo mayor del que ya se llevaba. Mientras tanto, su equipo fue poco a poco ganando algo de confianza, aunque siempre pendiente de no encajar más goles y una derrota más humillante ante el eterno rival. Aun así, podemos decir que en esa segunda mitad los catalanes merecieron al menos un gol, ya que Lionel Messi y Luis Suárez estrellaron sendos balones en los palos.

También el club madridista tuvo sus opciones por medio de Marco Asensio y Karim Benzema. Por lo demás, en la segunda parte apenas hubo historia, salvo ver el debut en partido oficial de Theo Hernández, Nelson Semedo o Dani Ceballos, nuevos fichajes para esta temporada. Por parte de los culés, solamente el amor propio de Sergi Roberto fue digno de destacar. Mientras en el bando local, se confirmaba esa superioridad de un equipo que no quiso arriesgar mucho y aprovechó para hacer rotaciones antes del inicio de la Liga. Nada más acabar el encuentro, un dato revelador: el Real Madrid ganó la posesión (52%-48%), algo que no sucedía en un Clásico desde mayo de 2008, el del famoso pasillo que precedió a la era Pep Guardiola.

En definitiva, esta Supercopa confirma que el Real Madrid sigue claramente por encima del FC Barcelona, como acabó la temporada pasada. El proyecto de Zinedine Zidane sigue viento en popa, sin fisuras visibles y sin que se siga viendo a un equipo capaz de poner contra las cuerdas a su escuadra. En cuanto a Ernesto Valverde, independientemente de que lleguen los fichajes anunciados, parece claro que tiene trabajo por delante: primero consolidar su estilo, después un once más o menos estable y mientras tanto ir encadenando resultados favorables para coger confianza.