Kepa Arrizabalaga se ha convertido en el objetivo número 1 para la portería. Ésa es, al menos, la sensación que se desprende de un artículo publicado durante las últimas horas por OK Diario en el que se asegura que, aunque el jugador acabe renovando por el Athletic Club, la directiva del Real Madrid lanzará sus redes sobre él.

Si finalmente da el ok a la oferta que le ha hecho llegar la entidad vasca, la cláusula de rescisión del cancerbero quedará fijada en nada menos que 65 M€. Ya que los bilbaínos nunca negocian la venta de sus estrellas (basta con recordar los casos de Javi Martínez o Ander Herrera), sería ese el montante que, por tanto, debería abonar el cuadro de Chamartín para poder hacerse con sus servicios.

Aunque se trata de una cifra elevada, los merengues creen que resulta asequible y que, además, siempre será inferior a lo que pueda solicitar el Manchester United por David de Gea, el AC Milan por Gianluigi Donnarumma o el Chelsea por Thibaut Courtois. Además, en Concha Espina creen que el hecho de que Kepa pueda coincidir en el vestuario blanco con varios jugadores con los que ya ha venido compartiendo experiencias en las categorías inferiores de la Selección Española (Marco Asensio, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Marcos Llorente o Borja Mayoral) podría resultar determinante para decantar la balanza a su favor.

Eso sí, por el momento, el pago de la citada cantidad es simplemente una hipótesis, ya que la directiva rojiblanca aún no ha logrado que el futbolista amplíe su vínculo con la entidad que le ha formado y mimado desde categoría alevín. «No tengo ningún motivo para no ser optimista. Prefiero pensar en positivo que en negativo. No me quiero engañar, pero mientras pueda elegir, y ahora puedo, prefiero pensar el positivo», reconoció ayer, no sin ciertas dudas, el técnico del primer equipo vasco, José Ángel Ziganda.