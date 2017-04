«Mi continuidad no es segura. No estoy preparando nada de la temporada que viene. Me centro en el final de esta. El cargo lo conozco, sé lo que es entrenar al Real Madrid, para lo bueno y para lo malo. Estoy preparado para todo. Por eso solo me entro en el partido siguiente, el resto no sé lo que va a pasar». Hace unos días, Zinedine Zidane se mostraba así de desconcertante al ser cuestionado por su futuro.

Pues bien, según cuenta hoy en su portada el diario Marca, lo cierto es que la continuidad del técnico galo al frente del primer equipo del Real Madrid está garantizada. Independientemente de lo que ocurra tanto en la Liga como en la Champions League, la directiva mantendrá su confianza en un preparador del que se valora especialmente su capacidad para manejar al grupo y la buena sintonía que mantiene con todos los estamentos del madridismo.

La permanencia de Zizou es una decisión que está tomada desde hace tiempo. De hecho, el entrenador ya ha comenzado a diseñar el proyecto con el que pretende afrontar el curso que viene y ya ha trasladado a los dirigentes sus primeras peticiones en cuanto a fichajes se refiere.

Eso sí, el mismo rotativo añade que ni Florentino Pérez ni el propio Zidane quieren atarse las manos, por lo que pese a que el contrato del preparador expira en junio de 2018 su posible ampliación no será discutida hasta bien entrado el curso que viene. «El fútbol de hoy en día quema en demasía como para pensar en proyectos a lo Ferguson. No hay tiempo para ello y tanto el presidente como el propio entrenador lo entienden y lo comparten. El último técnico en renovar contrato fue José Mourinho, que lo hizo antes de que terminara su segunda campaña en el banquillo. Un año después, rescindió el contrato con la entidad madridista», justifica el diario.