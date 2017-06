Juan C. Navarro

Desde que Gianluigi Donnarumma anunció su decisión de no ampliar el contrato que le vincula con la AC Milan, los medios que siguen la actualidad tanto del club rossonero como del Real Madrid han dado por casi hecho que el jugador terminaría convirtiéndose en el futuro guardián de la meta blanca.

Aunque el asunto parecía quedar ya únicamente reducido a la discusión relativa a su fecha de desembarco en el Santiago Bernabéu (este verano o justo dentro de un año, cuando expire su compromiso con la entidad milanista), lo cierto es que otras voces siguen asegurando que el cuadro de Concha Espina maneja diferentes opciones para reforzar la portería.

Entre ellas figura, lógicamente, David de Gea (Manchester United, 26 años), el ya clásico anhelo merengue en este apartado. «Jorge Mendes (agente del meta) le ha preguntado a José Ángel Sánchez (director general del Real Madrid) por De Gea y Sánchez le ha pedido que tenga paciencia porque la decisión aún no está tomada. Este año hay mucha felicidad porque se ha ganado el doblete, que hacía mucho que no se ganaba, pero el año que viene hay que volver a ganar y si no se gana habrá un problema», explicó anoche el periodista Pipi Estrada durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones.

Igualmente, el portal El Bernabéu señala que, tras sus sensacionales actuaciones en la Eurocopa Sub’21, la directiva madridista vuelve a valorar seriamente el fichaje de Kepa Arrizabalaga (22 años). El vasco ya fue tanteado por los de Chamartín en el pasado, pero es ahora cuando, tras constatar su enorme progresión, se plantean seriamente la posibilidad de contratarle. La negociación, eso sí, no se antoja sencilla, ya que el arquero ha dejado claro que una vez concluya su participación en el torneo renovará su compromiso con el Athletic Club.