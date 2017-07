Theo Hernández ya luce de blanco. Protagonista de una sensacional temporada pasada en la que se convirtió en uno de los mejores laterales zurdos de la competición, el francés ha sido presentado en sociedad por el Real Madrid. El conjunto merengue, con el que esta misma mañana pasaba el pertinente reconocimiento médico, confirmó su fichaje durante la pasada semana después de varias semanas de informaciones al respecto.

A sus 19 años, el galo se suma a la escuadra entrenada por su compatriota Zinedine Zidane en forma de relevo para un Fabio Coentrao que pasó como un auténtico fantasma durante la temporada pasada y el curso que viene defenderá los colores del Sporting de Portugal en calidad de cedido. Potente, rápido y con desborde, el jugador será alternativa a un Marcelo que durante las últimas temporadas no ha contado con relevos en su posición.

Llega al "mejor equipo del mundo"

Muy ilusionado conel reto de enfundarse la elástica blanca, el futbolista ha destacado que "Estoy muy ilusionado de estar en el mejor club del mundo. Le agradezco a la afición el apoyo. Ahora tengo que aprender de los mejores del mundo con los que compartiré vestuario" antes de añadir que "Tenía varios equipos interesados. La mejor opción era el Madrid. Aquí puedo crecer junto a los mejores del mundo hasta llegar al máximo nivel".

Del mismo modo, y consultado sobre su equipo predilecto en la niñez, el galo se limitó a decir que "De pequeño cada uno es un equipo y lo que quieres es llegar a Primera División. El Atleti se ha portado muy bien conmigo pero ahora estoy en el Madrid, el mejor equipo del mundo, y sé que llegaré muy lejos".

A la hora de hablar de la competencia en su posición, Theo no dudó de tirar de modestia apuntando que "Marcelo es el mejor lateral del mundo. Trabajaré y seguiré sus pasos para jugar algunos partidos. Estaré ahí para que me ayude y practicar". "Tengo muchas expectativas. ahora toca entrenar día a día y ser humilde. Seguiré los pasos de mi referente que es Marcelo y así en el futuro ser yo el mejor del mundo (...) En el pasado tuve muchos referentes pero ahora lo es Marcelo, del que aprenderé cada día", añadió.

Otro de los temas sobre los que habló el galo son las presiones en su fichaje, aunque él no dudó en desmarcarse de esta posibilidad: "No ha habido ninguna presión. No me ha costado decir que sí al Madrid. Estoy aquí porque he querido y porque es el mejor club del mundo".