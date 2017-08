Juan C. Navarro

El Real Madrid no permitirá la fuga de Marcos Llorente. Ése podría, a grandes rasgos, el resumen de una información que hoy publica el diario As y en la que se asegura que tras conocer que varios equipos del continente tienen en su punto de mira al centrocampista, la directiva blanca ha dejado claro que su pupilo es, por el momento, un futbolista intransferible.

Este claro y contundente mensaje tiene como principal destinatario al Atlético de Madrid. Los colchoneros están sumamente interesados en incorporar un nuevo mediocentro que pueda ir tomando el testigo de los ya veteranos Gabi y Augusto Fernández, pero tras los primeros contactos con su vecino ya han constatado que la negociación no es actualmente viable.

Al parecer, al combinado de Chamartín aún le duele que el conjunto rojiblanco no aceptase de buen grado la marcha de Theo Hernández y le obligase a pagar una cantidad superior a la fijada en su cláusula de rescisión, motivo por el que el ahora ha optado por adoptar una postura similar y remitir a los del Wanda Metropolitano a la cláusula de Llorente, ubicada en nada menos que 200 M€.

Aunque no parece que el canterano vaya a gozar de muchos minutos a lo largo del curso, la entidad de Concha Espina no favorecerá su marcha en lo que resta de mercado ya que, hoy por hoy, el madrileño es el único jugador con capacidad para suplir a Casemiro, un futbolista que seguramente necesitará tomarse algún respiro a lo largo de la presente y agotadora campaña. FC Barcelona, Juventus, Liverpool, Arsenal, Sevilla o PSG, conjuntos que también habían preguntado por el ex del Deportivo Alavés, ya saben igualmente a lo que atenerse...