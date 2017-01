Juan C. Navarro

«Al Real Madrid le encantaría tener a Griezmann». Así de claro y contundente se mostró el periodista Eduardo Inda durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones. El director de OK Diario aseguró que el galo es uno de los jugadores que resulta más atractivo para el club blanco y que la directiva no descarta pagar los 100 M€ que figuran en su cláusula de rescisión. «No es una cifra tan imposible y el club se plantearía pagar esa cláusula. Ya se plantearon pagar cláusulas más altas, como la de Neymar. Además, el pacto entre Real Madrid y Atlético no es eterno», explicó.

Eso sí, el tertuliano quiso dejar claro que la operación no resultará sencilla, ya que pese a que el jugador nunca ha escondido su aprecio por el cuadro merengue, sí que tiene «el miedo físico a dar el paso», ya que su desembarco en el Santiago Bernabéu seguramente desataría la ira de los seguidores del Atlético de Madrid.

Inda también confirmó que los de Chamartín no son los únicos que siguen los pasos del atacante francés y añadió que el jugador «está en negociaciones serias con el París Saint-Germain» y que también ha mantenido «conversaciones con el Manchester United».

Aunque este tipo de noticias deben ser tomadas con mucha cautela, lo que sí parece quedar claro es que si es capaz de mantener su nivel a lo largo del curso, Griezmann se convertirá en uno de los grandes protagonistas del mercado estival y que los seguidores rojiblancos vivirán todo el verano con la incertidumbre de saber si su estrella permanecerá en el club o terminará sucumbiendo a alguna de las suculentas ofertas que parece manejar.