Juan C. Navarro

El Real Madrid no ha renunciado a Kylian Mbappé. Aunque las últimas informaciones invitan a pensar en que el ariete está cerca de convertirse en nuevo jugador del París Saint-Germain, la directiva blanca no descarta lanzar una última ofensiva antes de que el mercado estival cierre sus puertas.

Según relata OK Diario, será tras el partido del próximo fin de semana cuando los de Chamartín decidan si merece la pena hacer un esfuerzo de última hora por este jugador que nunca ha escondido su aprecio por la entidad blanca, pero al que su entorno familiar presiona con fuerza para que recale en el Parque de los Príncipes.

Eso sí, en la planta noble del Santiago Bernabéu tienen claro que no se van a «hipotecar por él», y que si se desata una guerra de ofertas, darán un paso atrás y dejarán que el futbolista termine desembarcando en el PSG. En cualquier caso, los dirigentes mantienen la esperanza porque saben que, en caso de verse obligados a vender, los mandatarios del AS Mónaco prefieren que el jugador se marche a otro club que no milite en la Ligue 1.

Es más, y siempre según relata este digital, los merengues tampoco descartan que los acontecimientos experimenten un giro radical y que el jugador acabe ampliando su contrato con el cuadro del Principado, un movimiento que de algún modo podría favorecer su fichaje en un futuro no muy lejano.