Mateo Kovacic ha dado esta pretemporada un notable paso al frente, sobre todo después de sus actuaciones en los dos Clásicos de la Supercopa de España. El centrocampista ya tuvo la temporada pasada oportunidades en 42 encuentros, si bien su rol fue más de un suplente de lujo.

Apareció como el recambio ideal de Casemiro, pero tras estas grandes actuaciones está demostrando que merece más oportunidades y minutos. Por eso su espectacular irrupción amenaza con provocar la salida de Marcos Llorente, y también añade un problema más a Zinedine Zidane a la hora de plantear las alineaciones.

En cualquier caso, ahora es noticia porque de acuerdo con el diario As el Real Madrid ha rechazado una oferta importante por él. Nada menos que 75 M€ de la Juventus de Turín, que como acaba de fichar a Blaise Matuidi parece que por ahora no volverá a la carga por el ex del Inter.

Ha tenido además otras propuestas, pero desde el combinado de Chamartín insisten en que no está en venta Ha crecido de un modo espectacular y será importante para el entrenador galo en esta nueva temporada.