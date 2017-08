«No sé lo de fuera, pero aquí dentro sólo hablamos del partido. Ya conozco esta vorágine en la que estamos metidos, pero nosotros sólo estamos centrados en el partido. A mí me da igual, nosotros estamos a lo nuestro. El Clásico de Miami es una referencia pero no es la referencia. Independientemente de quién juegue, conocemos su potencial y que tiene muy buenos recambios y que viene de ganar la Supercopa de Europa haciendo un buen partido. Lo que más me preocupa son los míos. A los otros los tenemos en cuenta, pero lo importante somos nosotros».

Así ha hablado en rueda de prensa un Ernesto Valverde que prefiere centrarse en el Real Madrid y el partido de mañana antes que en otros asuntos que marcan la actualidad del FC Barcelona. De hecho, tras las palaras de Gerard Piqué, ha sido cuestionado el preparador sobre Neymar.

«El día que vino a mi despacho y me lo dijo, que fue el día que se hizo público. Se hablaba mucho, se intuía algo porque algún jugador me había comentado algo la semana antes, pero a ciencia cierta, yo no lo sabía», afirmó el técnico. Y por supuesto ha sido cuestionado por los fichajes, comenzando por la situación del mercado.

«Asistimos a un incremento del mercado año tras año y es lo que estamos viviendo. Hace poco parecía que 30 millones era una barbaridad y ahora vemos que no es tanto. Se habla de cifras impensables. Nadie pensaba que se podrían pagar 222 millones, pero hay que adaptarse», aseguró el técnico.

También ha sido cuestionado por Paulinho: «No tengo constancia de nada. Sé que suenan muchos jugadores. Así estaremos hasta el cierre del mercado. De momento no hay nada, o yo no me he enterado. Tengo la sensación de que mañana Paulinho no va a jugar. Si llega tomaremos decisiones. ¿Sergi Roberto? Es muy importante y eso sería adelantar demasiado».

También ha sido cuestionado por Iñigo Martínez: «Los nombres que salen no son peticiones expresas de nadie. Son cuestiones del club. Tenemos una nómina de centrales en la que confiamos, lo mismo en todas las líneas. No son cuestiones personales, sino de club».

Por último se le ha pregunta por Coutinho y Dembélé: «No tengo constancia de los jugadores que pueden venir ni de lo que pasa en otros equipos. A nosotros no se nos ha declarado nadie en rebeldía y estamos contentos. No me preocupa eso, bastante tengo con lo mío».