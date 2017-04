La expulsión de Neymar en Málaga puede haber sido el punto de inflexión de la temporada para el FC Barcelona. Apenas tres días después caían los culés en Turín, pero antes de eso se dejaron buena parte de sus opciones de ganar la Liga, cuando dependían de sí mismos.

Aunque obtengan la victoria el domingo en el Santiago Bernabéu, tendrán que esperar una derrota o dos empates del rival. Pero además van a disputar los catalanes ese partido en el feudo del Real Madrid sin Neymar (después de toda la polémica con el TAD), que ha sido su jugador más desequilibrante esta temporada. Quizás no el mejor pero sí el único capaz de sorprender a cualquier defensa con una genialidad. Si bien Lionel Messi puede hacer lo propio en cualquier momento, las condiciones del brasileño eran importantes para un encuentro como este.

¿Quién ocupará su lugar? Esa será la gran pregunta hasta que tengamos la alineación. El recambio en teoría idóneo sería Arda Turan, que ha jugado en ese puesto este curso con bastante acierto goleador, pero viene de una lesión importante. Tampoco estará Rafinha por el mismo motivo, el otro jugador acostumbrado a actuar en el extremo. Así que se abren otras posibilidades.

La primera sería dar entrada a Paco Alcácer como falso extremo zurdo, en una delantera que podría ser de dos hombres (el de Torrent y Suárez), con Lionel Messi como mediapunta. Por detrás estarían los hombres habituales. Sería una opción netamente ofensiva, algo comprensible porque a los culés solo les vale ganar.

Otros jugadores con condiciones para ocupar el extremo zurdo son Andrés Iniesta y Denis Suárez. Si Luis Enrique se decantara por el manchego, André Gomes tendría más opciones de jugar en la medular, aunque no haya convencido este curso (el asturiano no pierde la fe en él). En este caso se ganaría un hombre para la medular pero se perdería calidad en las bandas.

El que también puede actuar como extremo zurdo, aunque hace años que no lo hace, es Jordi Alba. En los Clásicos los experimentos no suelen salir bien, pero con Umtiti guardando las espaldas el ex del Valencia podría tener más opciones de atacar a por ese flanco.

Y tampoco podemos descartar una tercera vía que el diario As develaba hace unas horas, aunque habláramos de un cambio de sistema inédito. Eso sí, a nuestro juicio parece el dibujo más compensado. Hablamos de un 3-5-1-1 donde Jordi Alba y Sergi Roberto como carrileros, Messi liberado y Suárez como referencia.