«¿Mi futuro? No lo sé. No tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, en mi casa, con mi familia, ganando cosas y disfrutando muchísimo, pero también hay una cosa de esta profesión que es dura, que me cuesta, que tiene su parte negativa y que tengo que valorar de cara a próximas temporadas. De todas maneras, sigo planeando el futuro inmediato del club».

En una de sus últimas comparecencias públicas, el asturiano Luis Enrique se mostraba así de enigmático al ser consultado por su futuro. Aunque el técnico dejaba abierta la posibilidad de ampliar su compromiso con el FC Barcelona, la directiva ha tomado la seguramente razonable decisión de cubrirse las espaldas y ha comenzado a elaborar una lista de posibles sustitutos del actual entrenador de la primera plantilla.

Durante los últimos días, la prensa ha puesto sobre la mesa los nombres de Juan Carlos Unzué (actual ayudante de Lucho), Jorge Sampaoli (Sevilla), Ernesto Valverde (Athletic Club); Eusebio Sacristán (Real Sociedad) y hasta Thoma Tuchel (Borussia Dortmund), pero la lista no acaba aquí. De hecho, una información de SportItalia de la que se hace eco Sport ha apostado en las últimas horas por el holandés Ronald Koeman (53 años).

Es más, el citado medio no duda en asegurar que la directiva del combinado catalán ya ha establecido los primeros contactos con este exjugador que dejó una importante impronta durante su paso por el Camp Nou (entre 1989 y 1995) y que como técnico ha tenido la oportunidad de dirigir a Vitesse, Ajax de Ámsterdam, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton y Everton.