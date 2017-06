Autor de 20 goles en 43 partidos, Álvaro Morata ha sido un suplente de lujo para el Real Madrid en la exitosa temporada del Doblete. El delantero de 24 años es ahora uno de los favoritos para cambiar de aires y abandonar el cuadro blanco, ya que tiene un buen cartel entre los grandes de Europa.

Para conocer más detalles acerca de su futuro, Fichajes.com se ha puesto en contacto con su representante, Juanma López: «Álvaro es un jugador que quiere tener un papel más importante. Quiere jugar más. Es lógico para un futbolista que ha marcado 20 goles en todas las competiciones».

Cuestionado por si seguiría un año más en el conjunto merengue, esto es lo que nos ha dicho: «No lo sé. Ha sido una temporada brillante, en la que el Real Madrid ha ganado muchos títulos. El jugador tomará una decisión clara y definitiva en los próximos días. Todavía no me he reunido con los dirigentes del club».

Por otro lado ha hablado López sobre los clubes concretos que lo quieren, en especial el interés AC Milan: «Existió y todavía existe, pero como para otros grandes equipos de Europa un jugador de su calibre. De Francia no hemos recibido ninguna oferta. Ya veremos. No quiere revivir una temporada como la última. Fue una gran campaña pero le gustaría jugar más».