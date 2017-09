Presentado este miércoles como nuevo jugador del PSG, Kylian Mbappé ha hablado para Fichajes.com sobre la llegada de su compatriota y amigo Ousmane Dembélé al FC Barcelona. Son las dos grandes promesas del fútbol francés y protagonistas de dos de los tres traspasos más caros de la historia.

Precisamente sobre sus precios ha hablado para nosotros el ya ex del Mónaco: «Todo lo que tiene que ver con el precio del traspaso, no tiene que ver con nosotros. Lo que a nosotros nos importa, es lo que pasa en el campo. Queremos jugar como siempre hemos jugado desde que empezamos el futbol en nuestras ciudades. No es una cuestión de valor o de principios, solo de pasión. Sentimientos, pasión y amor por el juego».

En cuanto a su adaptación al conjunto azulgrana, Mbappé no tiene dudas acerca de esa nueva aventura que Dembélé ahora emprende: «Es una gran oportunidad para él. Hablamos y me pregunto lo que pensaba. Le dije que no dudara en irse al Barça porque es una gran oportunidad. Puede convertirse en un gran jugador jugando con Messi y Suárez delante. Va a mejorar mucho. Su talento es increíble, pero en el Barça puede dar otro salto más. Le deseo a todo el mundo que pueda cumplir sus sueños. Él ya lo ha conseguido, además es amigo mío. Tenemos la misma pasión por el fútbol».