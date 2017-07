Kylian Mbappé se convirtió en una de las grandes sensaciones de la temporada pasada. Su excepcional rendimiento en las filas de un Mónaco donde fue clave para los éxitos cosechados (destaca la victoria en la Ligue 1 y alcanzar las semifinales en Liga de Campeones), ha provocado que su nombre haya aparecido en forma de posible refuerzo para prácticamente todos los grandes clubes de Europa.

Entre los que más interés han mostrado se encuentran Real Madrid y Paris Saint Germain, conjunto este último que según apunta la prensa gala ha puesto sobre la mesa de los del Principado la friolera de 140 M€. Sin embargo, desde el cuadro de Chamartín no se da por perdido al futbolista galo y hará una intentona por él.

Elogios a Francia... y a Mbappé

Uno de los jugadores del Real Madrid que se ha medido al emergente fenómeno galo es su capitán Sergio Ramos. Fue el pasado mes de marzo cuando se enfrentaron las selecciones española y francesa. Consultado por Fichajes.com en la entrevista en exclusiva que nos ha dado tras la presentación de las nuevas botas Nike Tiempo 7, el central de 31 años ha sido claro acerca de su opinión sobre Mbappé.

Así, primero no escatimó en elogios hacia la selección gala, de la que he dicho que es «Una selección muy buena, de jugadores jóvenes. No son jugadores que tienen proyección, son jugadores que vienen demostrando que son muy buenos. Griezmann, Pogba, Varane, Mbappé… Son jugadores que marcan la diferencia y pensamos va a ser una de las selecciones a batir en estos últimos años».

Después centrándose en la estrella del Mónaco apuntó que «He visto los partidos que me ha tocado jugar contra él y alguno que otro de Champions del año pasado. En ese sentido pienso que es un grandísimo jugador con una proyección muy buena por delante. Es muy rápido, desequilibrante, que tiene gol y por tanto va a estar ahí luchando siempre con los mejores».