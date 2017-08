«Estas especulaciones no me interesan, siempre hay una gran cantidad de ruido durante el mercado de fichajes. Me siento muy bien en Dortmund. Quiero ganar la Champions y el resto de títulos con el Borussia Dortmund». Así de claro se mostró Ousmane Dembélé hace apenas unos días al ser consultado por las informaciones acerca de su futuro. Llegado hace un año al Borussia Dortmund, el extremo francés de 20 años se convirtió en una de las sensaciones del pasado curso.

De este modo, varios son los conjuntos que se han posicionado en la carrera por sus servicios. Uno de los casos más significativos es el del FC Barcelona, equipo que ya intentó su fichaje el pasado verano infructuosamente y ahora vuelve a escena. Con la salida de Neymar en dirección al Paris Saint Germain la escuadra de la ciudad condal busca la mejor alternativa y considera al desequilibrante extremo una de las opciones más interesantes.

David Alonso: "El @realmadrid ha activado la opción Dembelé". — El Transistor (@ElTransistorOC) 2 de agosto de 2017

También ha irrumpido en escena el otro grande de nuestra Liga, según apunta Onda Cero. Y es que el Real Madrid está dispuesto a entrar a la guerra por el fichaje del jugador del BVB, y de este modo llevarse el gato al agua. Las desmesuradas demandas del Mónaco para permitir la salida de Kylian Mbappé (precisamente también en el punto de mira culé) han provocado que desde el campeón de Europa se haya decidido avanzar en el frente que tiene como protagonista a Ousmane Dembélé.

No cabe duda que nos espera un mes de agosto tremendamente movido con Real Madrid y FC Barcelona buscando nuevas incorporaciones. El mercado de fichajes está lanzado.