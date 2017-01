Era lo que le faltaba al FC Barcelona en una semana convulsa, extraña y con muchas polémicas. Gerard Piqué, los árbitros, la Copa del Rey… y por si fuera poco Lionel Messi. Ayer Pere Gratacós hacía unas declaraciones polémicas sobre el argentino en las que aseguraba que era tan bueno porque estaba rodeado de grandes compañeros. Por la tarde el cuadro culé le privaba de su responsabilidad como jefe de relaciones institucionales, si bien seguirá en su cargo en La Masía.

Esta destitución del directivo azulgrana ha causado un gran revuelo en la ciudad condal, hasta el punto de que se habla más sobre esto que del encuentro que en apenas unas horas tienen los de Luis Enrique ante la UD Las Palmas. Y es que esas declaraciones se unen a las de Óscar Grau el miércoles sobre la renovación de la estrella culé, cuyo contrato acaba en 2018.

Ahora la Cadena Cope explica que desde el entorno del delantero creen que la entidad catalana duda sobre su renovación, que dispararía el gasto salarial del club. Y que su equipo estaría sondeando el terreno para buscarle un sustituto. Explica este medio que la directiva de Josep Maria Bartomeu no ha llamado todavía a Jorge Messi para negociar y el futbolista comienza a cansarse de esperar.

El goleador no quiere dejar el Camp Nou, pero como no ha realizado todavía ninguna petición tampoco quiere quedar como un pesetero. No obstante, la decisión del club de cesar ayer al citado directivo también puede entenderse como un gesto inequívoco de buena voluntad para contentar en todo lo posible a Messi. Parece que tendremos culebrón hasta que se aclare su futuro…