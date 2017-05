Autor de una magnífica temporada como lateral izquierdo en el Deportivo Alavés (35 partidos), es Theo Hernández uno de los nombres de moda en estos compases previos al mercado estival de fichajes. Porque el carrilero de 19 años que pertenece al Atlético de Madrid es seguido por los dos grandes del fútbol español.

El Real Madrid apareció primero como el club que tendría su visto bueno para pagar los 24 M€ de su cláusula de rescisión, y después sucedía lo propio con el FC Barcelona. De forma que ambas entidades y sus medios afines han entablado una batalla por intentar el fichaje del joven zaguero francés, cuyo futuro parece lejos del Vicente Calderón para el curso que viene.

Por eso Fichajes.com se ha puesto en contacto con Manuel García Quilón, su representante, quien ha confirmado ambos intereses: «Por ahora no está cerca de ninguno de los dos equipos (Real Madrid y FC Barcelona, ndlr.) Los dos están muy interesados pero no hemos cerrado nada con ellos. Hay ofertas concretas pero no hemos elegido todavía. Los dos han hecho una oferta a la altura de su cláusula de rescisión (24 M€, ndlr.)».

Además hemos cuestionado al agente sobre si el hecho de que juegue para los colchoneros impediría su llegada al eterno rival, el cuadro merengue: «No. Él será quien decida dónde quiere ir. Ellos pagan la cláusula y es el jugador el que decide al equipo que quiere irse».