El central colombiano Davinson Sanchez se ha convertido en uno de los nombres a seguir por parte del FC Barcelona de cara a apuntalar su defensa. Protagonista de una destacada temporada en las filas de un Ajax en el que desembarcó el pasado verano a cambio de 5 M€ y donde se ha convertido en una de las piezas clave.

Así, son ya 42 los partidos oficiales que ha disputado hasta la fecha con una escuadra tulipán en la que además de mostrarse tremendamente sólido en defensa no ha dudado en incorporarse con peligro al ataque y sumar 5 tantos. De este modo, el nombre del ya internacional de 20 años es uno de los que habrá que seguir con atención durante el próximo verano.

En contacto con Fichajes.com para hablar de las distintas informaciones relacionadas con el futbolista, su agente Néstor Villarreal ha reconocido que no hay «Ningún contacto con el FC Barcelona. El Barça quería a Davinson pero para su filial. Le conocen muy buen, incluso antes de su llegada a Holanda». Además, también rechazó los rumores acerca de un interés por parte del campeón de la Ligue 1. «Nadie del Paris Saint Germain ha contactado conmigo. No hay nada concreto. Evidentemente estamos atentos a los rumores y el interés por parte de clubes importantes, pero por el momento no hay nada», apuntó.

De cualquier modo, el citado representante apuntó que «Con el tiempo, y si se presenta una oferta concreta, se estudiará la mejor solución para el Ajax y Davinson», dando además su visión de la que está siendo primera experiencia del colombiano en nuestro continente: «La primera temporada de Davinson en Europa es excelente. Él está muy contento. Se ha adaptado tremendamente bien a Europa y al fútbol que se juega en Holanda. Davinson toma los rumores con mucha calma. Él está concentrado en la semifinal de la Europa League. El resto, él lo deja a un lado. Él deja que su agente se ocupe».