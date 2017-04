El Real Madrid no se fía. Aunque parte con una evidente ventaja y contará con el apoyo de su público, el cuadro blanco se tomará el choque de vuelta de cuartos de final de Champions League ante el Bayern Múnich como un auténtica final. «Ellos tienen muchas cosas para hacer daño al rival y defectos como todos los equipos. Vamos a tratar de hacer nuestro juego. El partido de la ida no nos asegura nada, toca hacer otro gran partido. El Bayern va a hacer un gran partido, lo sabemos. Se va a decidir en detalles pequeños y hay que estar listos», indicó Zinedine Zidane.

Durante su comparecencia ante los medios, el preparador del cuadro merengue también se refirió a uno de los temas de moda: el hecho de que Isco, pese a estar firmando grandes actuaciones en Liga, sea uno de los jugadores de la plantilla que menos minutos ha disputado en competición europea. «No hay explicación en el sentido que se trata de rotaciones. Es una casualidad, aunque cuando ves la estadística es verdad que es fuerte para él, es cierto que 77 minutos es poco (...) Se ha ganado jugar como todos los demás, todos estamos preparados y eso es lo más importante. Mañana vamos a decidir cómo vamos a jugar», aseveró sin desvelar si el malagueño será el recambio del lesionado Gareth Bale.

Igualmente, el francés también fue cuestionado por la situación de otro jugador que vive en un cada vez más discreto segundo plano, el colombiano James Rodríguez. «Está en mi mente todos los días, como el resto de jugadores. Tengo el mismo pensamiento que los demás, juega menos porque tengo que tomar decisiones pero quiero mucho a todos mis jugadores», indicó el preparador sin salirse del guión establecido.

Asímismo, Zizou aprovechó la ocasión para salir en defensa de dos futbolistas que no atraviesan su mejor temporada, el galés Gareth Bale y el galo Karim Benzema. «Bale ha trabajado muchísimo para volver con el equipo después de tres meses de baja. Cuando ha vuelto estaba ilusionado, pero tiene alguna molestia que le impide estar bien. Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar, pero espero que en pocos días esté con nosotros, es su ilusión y se lo merece. ¿Benzema? Son jugadores con mucho talento, y cuando están un poco peor, no les regalamos nada, les atacamos, les criticamos, y sé lo duro que es este deporte. Pero Benzema y este tipo de jugadores tienen mucha personalidad, las críticas no les va a cambiar nada, están concentrados y es magnífico. Admiro y quiero mucho a mis 24 jugadores», concluyó.