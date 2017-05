«Sabemos la importancia de nuestro primer partido. Debemos pensar sólo en este partido, no pensar que hay una vuelta. E intentar hacerlo bien, desde el minuto 1 hasta el final. Lo que pedimos es lo mismo: que la afición esté con nosotros. Como ante el Valencia, que nos ayudó. Es un plus y lo necesitamos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero el público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo».

Así ha comenzado Zinedine Zidane su rueda de prensa sobre el partido que mañana enfrenta al Real Madrid y al Atlético de Madrid en semifinales de la Liga de Campeones. El francés no ha dado pistas acerca de qué jugador suplirá a Gareth Bale mañana, cuestionado sobre Isco: «Hablas con el equipo porque es importante las charlas e individualmente también. Y decir lo que necesitas de ellos».

También ha sido cuestionado por los rumores que han alejado a Keylor Navas del Santiago Bernabéu: «Está bien. También de ánimo. Está concentrado en su papel». Por otro lado ha sido cuestionado por Raphaël Varane: «Está bien. Sólo falta Pepe, pero los otros tres centrales están disponibles y estoy contento por ello. Mejor tenerlos a todos».

Además el preparador ha tenido que responder a una pregunta sobre su propio futuro: «En lo que estoy concentrado es en el partido de mañana. Ni siquiera en el del sábado. Lo que va a pasar no lo sabemos ni tu ni yo. Ni me interesa».