Karim Benzema ha formalizado en el día de hoy su renovación con el Real Madrid hasta 2021, la cual fue anunciada ayer. El delantero de 29 años seguirá por tanto las próximas 4 temporadas como mínimo en el conjunto merengue, de manera que ahora ha explicado en rueda de prensa sus sensaciones tras este acuerdo.

«Me siento muy feliz, muy orgulloso de mi carrera en Madrid. Voy a continuar para ganar títulos aquí. Estoy en el mejor club del mundo y quiero ganar títulos. Trabajo mucho cada día. Yo trabajo cada día lo más pronto con el equipo. No te puedo dar un tiempo, pero será pronto, lo sé. El inicio de temporada no es bueno, pero pasa en todos los grandes equipos. Tengo confianza en el equipo. Estamos bien y trabajamos juntos. Es solo el inicio. Tenemos siete puntos de diferencia, pero no pasa nada. Somos el Real Madrid y debemos ganar el próximo partido», afirmó el ariete.

Por otro lado se ha referido a lo que representa para él esta renovación: «Para mí, esta ampliación de contrato representa muchas cosas. Estoy muy feliz de seguir mi carrera en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo y es difícil estar aquí porque todo el mundo nos exige y hay críticas. Pero hay que trabajar y continuar así. Ahora formo parte de los grandes jugadores del Madrid, pero tengo años por delante para marcar una etapa. Siempre queremos ganar más títulos. Este club representa muchos valores. Por suerte, soy el titular del mejor equipo del mundo y gané muchos títulos. Estoy muy contento y voy a seguir luchando para estar a un gran nivel».

También ha dejado claro que le gustaría acabar su carrera en el combinado de Chamartín: «Me gusta el fútbol del Madrid. Me quiero retirar aquí. No hay otro club como el Real Madrid. Si te gusta el fútbol, tienes que trabajar mucho para estar aquí. Será mi último club. Tengo casi 30 años y me siento muy bien. Claro que echo de menos la selección porque soy competidor y me gusta cuando me llaman. Cuando todos tus compañeros se van y tú te quedas, es difícil. Tengo que hacer mi trabajo bien aquí, hacer buenos partidos para estar pronto en la selección».

Por último ha defendido su rol de delantero y también ha contestado a las críticas que le acusan de falta de gol: «Depende de cómo veas el fútbol. Un delantero no es sólo gol. Tienes que participar, abrir espacios, dar asistencias… Entiendo la crítica, pero yo tengo otra visión del fútbol. Quiero meter más goles, claro, pero lo importante es el equipo y tienes que hacer otras cosas. Un delantero centro moderno tiene que tener pase, movimiento, goles y asistencias».