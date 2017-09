Hace ya unos años que desde la directiva del FC Barcelona se acostumbra a dar explicaciones de lo acontecido en el mercado la mañana inmediatamente siguiente a que termine el periodo de traspasos. En la mayoría de las ocasiones esa rueda de prensa pasa un tanto desapercibida porque no ha habido movimientos de última hora y todo estaba cerrado de antemano.

Pero hoy era distinto. El director deportivo Robert Fernández y el director de Deportes Profesionales, Albert Soler, han comparecido en sala de prensa. Con los acontecimientos de anoche recientes, cuando el conjunto azulgrana se mostraba otra vez incapaz de cerrar un último fichaje, sus palabras se esperaban con gran interés por todos los medios que siguen la actualidad del club culé.

En primer lugar ha hablado Robert Fernández sobre los fichajes realizados este verano. «Vamos a hablar de todos los movimientos y del trabajo y la planificación que hemos tenido esta temporada. Ha habido un trabajo hecho desde hace mucho tiempo. Deulofeu es un jugador criado en La Masia y hemos tenido la oportunidad de ver sus actuaciones en el Everton y el Milan y todos estábamos de acuerdo en ejecutar la opción de compra. Tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Para el lateral teníamos varias opciones pero nos hemos decidido por Nelson. Lo hablamos con el entrenador y nos dijo que le gustaba y cómo habíamos trabajado mucho en esa posibilidad, la concretamos. De Paulinho hace mucho tiempo que manifesté que buscábamos un jugador que nos ayudara en fuerza, experiencia y calidad. Se ha comentado mucho sobre su calidad y no es verdad que no la tenga. Tiene una experiencia contrastada y no tengo duda que hará cambiar la mentalidad de la gente. Puede jugar en las tres posiciones. Y con Dembélé no hacen falta presentaciones. Es un jugador joven que viene con mucha ilusión y esperamos muchas cosas de él. Nos aportará goles, ayuda mucho en las asistencias y tiene desequilibrio en velocidad».

Por otro lado ha sido más escueto con respecto a las bajas: «Hemos decidido que tanto Tello como Mathieu fueran baja. Tello es un traspaso y Mathieu la carta de libertad. Neymar ya sabemos como fue». En ese apartado ha hablado de las cesiones de Marlon, Douglas, Munir y Sergi Samper: «Tenemos confianza que muchos de ellos puedan crecer eta temporada y puedan volver».

Por último, Fernández se ha referido a la situación de Thomas Vermaelen: «Vermaelen ha estado cedido en la Roma, no ha tenido muchos minutos, ha tenido muchas lesiones pero tiene mucha calidad. El curso pasado tuve mucha relación con él, viajé mucho a Roma pero tenemos mucha confianza en él. El entrenador en la pretemporada me comentó que estaba muy contento con él».

Ya antes del turno de preguntas, Albert Soler ha querido realizar esta reflexión a modo de explicaciones de parte de la entidad: «Hace un par de años que el mundo del fútbol está cambiando. Hablar de 100 M€ hace dos años era una barbaridad y el año pasado ya Pogba supuso un punto y a parte pero lo que ha sucedido este año nos lleva a un formato nuevo del fútbol distinto de lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un modelo en el que los clubes tradicionales éramos los principales actores y ahora lo son los países, los multimillonarios y la intervención de países como agentes principales del mundo del fútbol. Todo cambia y no solo las reglas del juego sino las líneas también han cambiado. La principal línea en la que hemos gestionado este mercado ha sido la de no poner en riesgo el patrimonio y la economía del club. Se nos encargó que un club de 155.000 socios deba gestionarse con coherencia y responsabilidad. Estamos en un mercado donde se han pagado hasta 50 millones de euros por un portero. Esto hace años era impensable. Estamos en un mercado donde hay clubes que ponen en duda las propias normas de la UEFA. Lo que no haremos es entrar en el juego de un mercado inflacionado».

Turno de preguntas

Tras las explicaciones ha llegado el esperado turno de las preguntas a ambos comparecientes, que han ido respondiendo a las cuestiones de los medios de comunicación allí presentes sobre el trabajo del club en el mercado.

Albert Soler sobre Philippe Coutinho: «Ayer, después de semanas de ofertas y conversaciones el Liverpool nos puso precio a un jugador que queríamos. Un precio de 200 M€ y decidimos que no lo hacíamos. Y eso es una prueba de esta nueva forma de entender el fútbol. Este club y esta junta no entrará en esta nueva forma de entender el fútbol. Confiamos en que los organismos internacionales entren en esta materia. Tenemos el mejor equipo que se puede tener en unas condiciones dentro de la responsabilidad. Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el jugador para venir, pero ya no podemos hacer nada más».

Soler: "Después de semanas de ofertas ayer el Liverpool nos pedía 200 millones de euros por un jugador. No pondremos en riesgo el Club" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 de septiembre de 2017

Albert Soler sobre la salida de Neymar: «El hecho que Neymar ejecutara una cláusula de forma unilateral y llegara con 222 M€ ha provocado que todo el mundo sepa que teníamos dinero. Hemos intentado gestionar ese dinero con las necesidades deportivas, eso es siempre la prioridad pero hay líneas que no se pueden cruzar. Nosotros nos enteramos el día que Neymar nos comunica oficialmente que se va. Los rumores comienzan a finales de julio. Tanto el presidente como yo no recibimos ninguna información previa a esto. No es cierto. Nosotros nos enteramos del tema de Neymar en el momento que nos lo comunica. A partir de ahí quien quiera especular... lo importante es que el jugador ha tomado una decisión. Independientemente de si era el 19 o el 25 de julio. Si el jugador ha tomado la decisión es el único responsable de esa decisión. Si la decisión estaba tomada antes lo desconocemos. Existe un whatsap que me dicen que el PSG quiere a Neymar, fue el 19 de julio. La suerte de los whatsapps es que tienen fecha. Ni en enero, ni en marzo, el 19 de julio».

Robert Fernández sobre si la plantilla es ilusionante: «Si que es la plantilla más ilusionante. es magnífica, con jugadores acostumbrados a ser los mejores del continente. Es una plantilla muy buena. Tranquilidad y calma. Tenemos un equipo muy bueno. Las incorporaciones nos ayudarán a competir».

Albert Soler sobre el complejo organigrama deportivo: «En ningún punto ha condicionado el cambio de organigrama. El Pep Segura como manager deportivo su acción comienza a partir de hoy mismo. Ya ha participado y participaba en la planificación y la confección. Lógicamente ha participado y opinado este verano pero no ha generado ningún problema. Tanto Pep como Robert como todas las personas que están en el área deportiva no han tenido ningún problema».

Albert Soler sobre las críticas a la gestión de la directiva: «Autocrítica hay que hacer siempre. Uno parte de una situación que cree conocer pero a medida que pasan las semanas aparecen nuevas situaciones. Hablar a toro pasado es fácil. Todo se puede hacer mejor, está claro. Todo socio puede tener su opinión y decir lo que quiera, solo faltaría. Lo que digo es que las consecuencias del trabajo se deben medir a final de temporada. Llevamos dos partidos. Mi máximo respeto a todas las opiniones pero empezamos una temporada con un equipo que opta a ganarlo todo. Que en la segunda jornada ya haya opiniones que no se ha hecho bien, es libre de tenerla, pero las consecuencias del trabajo se verán al final».

Albert Soler sobre la investigación de la UEFA al PSG: «La UEFA sacó una nota que va a investigar al PSG. La UEFA suele analizar a final de temporada y ahora lo ha hecho a principios».

Robert Fernández sobre los fichajes: «Los fichajes que hemos hecho esta temporada no tengo duda que van a aportar muchísimas cosas. El Barcelona tiene un equipo excelente. Lo dice cualquier aficionado que pueda ver los partidos del equipo. Es un equipo muy bueno difícil de traer jugadores que puedan competir. Hemos planificado desde hace tiempo. Eso que dicen que ha sido ahora no es verdad. Me he querido sentar con el entrenador y explicarle muy bien donde teníamos jugadores para competir. Tenemos jugadores de gran nivel».

Robert Fernández: "Tenemos una plantilla magnífica y las incorporaciones nos ayudarán a competir y mantener el nivel" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 de septiembre de 2017

Albert Soler sobre la renovación de Messi: «Cuando el club anuncia un acuerdo es que está validado por las dos partes. Lo único que falta es el acto protocolario de esta validación. Cuando el club anuncia algo no lo hace tirándose a la piscina, está validado y por las dos partes».

Robert Fernández sobre la opinión de Messi: «Estamos hablando del mejor jugador del mundo, Messi, lo ha demostrado durante muchos años y lo seguirá haciendo. El Barcelona tiene un equipo fantástico en todos los niveles, con suficiente profundidad de jugadores, con las nuevas incorporaciones no tenemos la duda de haber fracasado, en ese sentido estamos muy tranquilos. ¿La firma de Messi? En breve, cuando decimos en breve es en breve. Quiero mandar un mensajer para los que puedan estar preocupados. No hay ningún problema».

Albert Soler sobre si el club ha perdido su estatus a nivel internacional: «El Barça no ha perdido ningún ’status’ a nivel internacional por tener sentido común y responsabilidad. Eso no es perder, es ganar. Los socios que votan lo hacen depositando la confianza en las personas que consideran mejores para dirigir el club. Con acciones como las de ayer hacemos esto. No tiene que ver con pérdida de ’status’ internacional sino con coherencia. En cuanto a dimisiones, las decisiones se toman cuando los resultados no sale. Si Robert y yo nos pusiéramos aquí y dijéramos que hemos fichado dos jugadores por valor de 270 millones de euros habríamos cruzado la línea de irresponsabilidad y entonces sí que tendríamos que dimitir».

Robert Fernández sobre Marco Verratti: «No es cierto que no hayamos ido a por Verratti. Hablé personalmente con Unai y él sabe claramente que es un jugador que nosotros queríamos».

Robert Fernández sobre Jean Michaël Seri e Iñigo Martínez: «Iñigo y Seri son dos jugadores que valoramos en su momento, como muchos más, pero después de analizar lo que teníamos en la plantilla decidimos que lo mejor era no hacer ninguna incorporación».

Albert Soler justifica no realizar un gran desembolso mayor: «Si no pagamos 200 M€ por un jugador es porque consideramos que la inversión no es equilibrante con la situación patrimonial. Al contrario, está bien porque tomamos este tipo de decisiones. En España los jugadores tienen cláusula. Sabes lo que cuesta. Para que se de la situación hay que darse dos situaciones; que el jugador quiera venir y que tú consideres que es coherente en el equilibrio patrimonial y del club. Esta diferencia de España con los otros mercados europeos es otro handicap que nos encontramos. Porque 200 y no 300 cuando el jugador te dice que quiere venir al Barça. Tenemos que jugar todos con las mismas reglas».

Soler: "Hemos trabajado siempre con la misión de no poner en riesgo el patrimonio y la viabilidad del Club que es propiedad de los socios" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 de septiembre de 2017

Robert Fernández admite que quería otro refuerzo: «Me hubiera gustado que llegara algún jugador, esa es la verdad. Trabajamos en incorporar otro jugador pero no pudo ser. Estamos en una situación de trabajo durante mucho tiempo y al final no se han podido hacer estas incorporaciones. Pero eso no quita que estamos contentos con los jugadores que tenemos».

Albert Soler sobre Neymar: «No vamos a entrar en la relación entre los jugadores. Tienen su vida privada, lo respetamos y lo entendemos. Intentamos gestionar el club desde la evidencia que tenemos de las situaciones. Cuando empezamos a tener los síntomas de que el PSG está con Neymar, que es durante la gira, enseguida nos ponemos a trabajar. Neymar es un jugador muy muy muy difícil de sustituir deportivamente hablando. El problema no es tener 222 M€ sino que Neymar ya no está con nosotros. Nos gustaría que estuviera, el que diga ’qué suerte que Neymar no está’ miente».

Robert Fernández en comparación con el Real Madrid: «Seguramente el Real Madrid también se ha gastado una millonada en un jugador, como James. Cuando podemos hacer una operación favorable económicamente para el club la hacemos y cuando no puede ser, no puede ser».