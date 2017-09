Si comparamos la plantilla del Real Madrid de la temporada pasada con la actual, ya vemos algunos cambios sobre todo por las salidas que se produjeron en verano. Todas ellas de jugadores que demandaban más minutos, y en mayor o menor medida esas bajas fueron paliadas con refuerzos.

Jesús Vallejo ha cubierto la vacante de Pepe (si bien las lesiones le han impedido jugar), Theo Hernández la de Fabio Coentrao (aunque el luso nunca fue un efectivo disponible para Zidane), Dani Ceballos la de James Rodríguez y Borja Mayoral la de Mariano Díaz. Además Marcos Llorente también regresó de su cesión.

De modo que las únicas ausencias no cubiertas fueron las de Álvaro Morata, motivo por el cual se debate esta semana sobre si el conjunto merengue necesita otro delantero, y la de Danilo. Aunque en el caso de este último siempre se ha dicho que es el canterano Achraf el encargado de sustituir a Dani Carvajal cuando no esté.

Pero esto no ha sucedido aún, ya que el ex del Bayer Leverkusen ha completado los 90 minutos en los 7 partidos oficiales del equipo hasta la fecha. Y no parece que el domingo en Anoeta vaya a prescindir Zidane de él para visitar a uno de los clubes más en forma de la Liga.

Es cierto que otros jugadores como Nacho o Sergio Ramos podrían ocupar su lugar, incluso Lucas Vázquez. Y por supuesto el canterano Achraf. Pero sin duda el entrenador galo echará en falta contar con otro carrilero de garantías como era Danilo, para dar más descansos al internacional español. Por ahora no ha entrado en las rotaciones, un síntoma inequívoco…