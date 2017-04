Ya sabemos que David De Gea es el gran objetivo del Real Madrid para la portería de cara al curso que viene. De hecho las últimas informaciones al respecto sugerían que los blancos estaban dispuestos a desembolsar alrededor de 70 M€ y convertirlo en el portero más caro de la historia.

Será el guardameta sin duda uno de los grandes nombres propios en un verano que se espera movido en el cuadro blanco. Pero no está en un club cualquiera sino en el Manchester United de José Mourinho, donde es pieza clave actualmente y titular indiscutible bajo los palos.

Así que sacarlo de Old Trafford no será una tarea sencilla. Aunque The Sun da algunas esperanzas porque sugiere hoy que el preparador luso podría negociar. Y es que además de la citada cantidad, pretende incluir a otro jugador en el traspaso y tiene dos favoritos en la entidad madridista, a los que hiciera debutar cuando estuvo en el Santiago Bernabéu.

El primero es el defensa Raphaël Varane, de 23 años, llamado a ser uno de los pilares defensivos del club en los próximos años. Y por otro lado tenemos al delantero Álvaro Morata (24), que a pesar de ser suplente está firmando un buen curso con 18 dianas en 36 partidos.