Hace apenas unas horas estallaba la bomba en Portugal. Tal y como podíamos leer en el diario luso A Bola, el atacante Cristiano Ronaldo desea abandonar la disciplina del Real Madrid. Pese a que dicha fuente señala la pasión que el cuádruple Balón de Oro siente tanto por España como por el cuadro de Chamartín, la situación en la que se encuentra viviendo debido a todo lo acaecido en relación con Hacienda ha derivado en esta decisión.

Desde el diario Marca se insiste en esta información de A Bola destacando además que desde el propio conjunto campeón de Europa se confía en poder calmar al futbolista y que reconsidere lo que piensa ahora. De este modo, desde el club se está apoyando al futbolista e incluso se lanzó una nota pública hace un par de días.

De no mediar un cambio en el pensamiento del portugués y que éste insista en un adiós el próximo verano, el Real Madrid lo tiene claro y seguirá la máxima de no retener a ningún futbolista en contra de su voluntad. Eso sí, se se produce una venta será el propio equipo el que marque el precio, y no el jugador.

Pocos son los conjuntos que en estos momentos podrían llevar a cabo una operación de este nivel económico, pues sumando la salida del futbolista (hace apenas unos días se hablaba de una oferta en China de 180 M€) y su millonaria ficha, el montante fichaje del actual Balón de Oro podría dispararse hasta prácticamente los 400 M€. No cabe duda que habrá que estar muy atentos al devenir de los acontecimientos a este respecto en las próximas semanas.