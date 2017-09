«El de mañana es un partido importante porque hemos empatado dos partidos en casa y jugamos en casa del colíder. Pero no vamos a cambiar nada de lo que queremos hacer. Son tres puntos. Vamos a intentar ganar, pero como siempre». Así ha comenzado Zinedine Zidane su rueda de prensa, antes de que el Real Madrid juegue mañana en San Sebastián frente a la Real Sociedad.

Por otro lado ha confirmado que Toni Kroos y Jesús Vallejo no estarán disponibles mañana: «No vamos a contar con ellos. Si no entrenan el día de antes del partido no estarán. Se han resentido de una molestia y, como siempre, no vamos a arriesgar. En una temporada hay momentos complicados, lo tenemos ahora con los lesionados. Espero que no sea mucho. Lo de Vallejo y Kroos no es mucho, por eso no vamos a ser tontos. Porque con Kovacic, al final, se va a quedar fuera y no queremos que vuelva a pasar. Y lo de Ceballos no es nada, anteayer tenía molestias pero ahora nada».

Otro de los asuntos que han centrado la comparecencia del francés ha sido Gareth Bale, blanco de las críticas en los últimos días: «Él va a hacer su papel. Últimamente son siempre alrededor de Gareth las preguntas y cada día él se siente mejor. Ha estado cuatro meses fuera y para volver a su nivel tendrá como mínimo otros cuatro meses. Hay que darle tiempo. No hay que pensar que Bale, porque no esté Cristiano y Karim… Hay otros jugadores. La diferencia la vamos a hacer con todos, no sólo con él. En un partido un día es Cristiano, otro Isco… La diferencia la va a marcar el jugador con sus goles y jugadas. Creo en lo que hacemos como grupo, más que un jugador».

En ese sentido, el galo ha admitido que echan de menos a Cristiano Ronaldo: «Hay que pensar que es el último partido de Cristiano fuera, pero nosotros lo necesitamos porque es Cristiano, es importante, por lo que ha hecho y lo que es. Pero cuando no está Cristiano tenemos una plantilla para hacerlo bien. Es importante saber que tenemos otros jugadores. Mañana no vamos a contar con muchos que normalmente juegan y confío en mis jugadores, en los que van a salir y en que el partido lo vamos a hacer bien».

Para terminar Zidane se ha referido a Dani Ceballos: «Vamos a ver, Ceballos va a estar con nosotros dentro del grupo y todos tienen que tener paciencia. Es lo importante. Cada uno va a tener oportunidades para jugar, seguro. Y luego, hasta ahora, no lo hicimos tan mal, ¿no? El tema de Dani Ceballos, seguro que ya está listo para jugar, pero las cosas llevan su tiempo y está entrenándose bien y cuando tenga oportunidad de jugar como titular lo va a hacer bien».